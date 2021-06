30 Tresen bei der Bierbörse im Mai

Innenstadt

+ © Doro Siewert Bei der Bierbörse kann man auch diverse exotische Biersorten probieren. © Doro Siewert

Vom 5. bis 7. Mai findet die 7. Hückeswagener Bierbörse statt.

Drei Tage lang verwandelt sich die Bahnhofstraße nahe der Innenstadt in Hückeswagens größten Biergarten und bietet Besuchern die Gelegenheit, sich ganz dem Lieblingsgetränk der Deutschen zu widmen. Rund 30 Ausschank- und Speisestände sollen den Gästen ausgefallene und unbekannte Bierspezialitäten aus aller Welt präsentieren. Die Veranstalter wünschen sich, wie in den vergangenen Jahren, dass viele ortsansässige Gastronomen teilnehmen. Wer sich um einen Platz bewerben will, kann Kontakt aufnehmen mit der Agentur EMG aus Erkelenz unter Tel. (0 24 31) 9 73 35 00. Informationen gibt es unter www.bierboerse.com. laha