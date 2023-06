Trend zum Radeln soll sich verstärken

ADFC-Sprecher Alfons Herweg hofft, dass vom Stadtradeln ein nachhaltiger Trend ausgeht.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Die Zahlen sind einmal mehr beeindruckend: 425 aktive Radler aus der Schloss-Stadt haben beim dreiwöchigen Stadtradeln mitgemacht. In 38 Teams haben sie zusammen 117.413 Kilometer erradelt – für 1000 davon hat Alfons Herweg, einer der beiden ADFC-Sprecher in Hückeswagen, gesorgt. „Das hatte ich mir im Vorfeld vorgenommen, und das habe ich auch geschafft“, sagt er. Geholfen hätte ihm dabei in erster Linie der Arbeitsweg. „Das waren viele Stadtradeln-Kilometer: Ich arbeite in Wuppertal und bin die drei Wochen während des Stadtradelns auf jeden Fall eine Strecke gefahren.“

Der Hückeswagener hat zudem das Deutschland-Ticket in Verbindung mit dem Fahrradticket gekauft. „Das hat super funktioniert – die S7 zwischen Wuppertal und Lennep fährt regelmäßig und über die Trasse bin ich dann auch schnell wieder in Hückeswagen“, sagt Herweg.

„Das Auto wird man auf dem Land nie ganz los. Aber es gibt viele Strecken, die man prima mit dem Rad machen kann.“

Das Stadtradeln hält er für eine großartige Angelegenheit – mit gleich zwei positiven Aspekten. „Zum einen soll damit ja eine gewisse Sensibilität für die Verkehrswende bei den Menschen geschaffen werden. Dazu kommt dann noch die ‚Rivalität‘ unter den Gruppen, die sicherlich für den einen oder anderen ein positiver Anreiz ist und motivierend wirken kann“, sagt der Sprecher des örtlichen Allgemeinen Fahrrad-Clubs Deutschland. Man müsse allerdings realistisch bleiben. „Das Auto wird man auf dem Land nie ganz loswerden. Aber es gibt so viele Strecken, gerade im Alltag, die man ganz prima auch mit dem Fahrrad machen kann.“

Was für Herweg das größte Ziel des ADFC ist

Beim Stichwort „Verkehrswende“ spricht vor allem der ADFC aus Herweg: „Diese umzusetzen, ist das große Ziel des Fahrradclubs.“ Damit das geschehen könne, müsse man ganz unten, auf der kommunalen Ebene, im Gespräch bleiben. „Das machen wir auch, wir haben sehr gute Kontakte zur Stadtverwaltung und zum Mobilitätsmanager“, sagt Herweg. Allerdings stoße man immer recht schnell an Grenzen – übrigens weniger finanzielle als vielmehr personelle. „Dennoch haben wir in Hückeswagen schon mal das riesige Glück der Trassenverbindung von Lennep bis Wipperfürth und noch weiter. Das geht definitiv in die richtige Richtung“, lobt Herweg. Er sieht eher die innerstädtische Radwegeinfrastruktur als verbesserungswürdig. „Hier zeigt sich ganz klar, wie schwierig es ist, eine seit vielen Jahrzehnten auf das Auto ausgerichtete Verkehrsinfrastruktur auf das Fahrrad umzulegen.“

Er bemerke allerdings durchaus auch eine erhöhte Akzeptanz für Fahrradfahrer. „Wir müssen die Strategie der kleinen Schritte gehen. Ich denke dabei etwa an das schon so lange immer wieder angesprochene Fahren entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung auf der Islandstraße“, sagt Herweg. Auch mit der Stadtverwaltung bestehe ein fruchtbarer Austausch. „Man nimmt uns wahr und geht nicht über unsere Themen weg“, versichert Herweg. Er betont auch die Bedeutung der Planungsphasen. „Hier ist es besonders wichtig, dass wir mit involviert sind.“

Das dickste Brett, das zu bohren sei, betreffe allerdings den Berufsverkehr, also die Pendler von und zur Arbeitsstelle. „Wir müssen in erster Linie den Berufsverkehr aufs Fahrrad bringen“, fordert Herweg. „Dazu müssen wir mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Das ist auch kein neues ADFC-Thema – und unser Bundesverband bietet hier auch eine Menge hilfreicher Werkzeuge an.“ Es gehe dabei vor allem darum, die Infrastruktur in Unternehmen fahrradfreundlicher zu machen.

„Es wäre schön, wenn diese Begeisterung anhält.“

Dazu bietet der ADFC die Möglichkeit der Zertifizierung an. „Es ist heute durchaus auch ein Standortvorteil, dieses ADFC-Zertifikat zu haben“, betont Herweg. Der Plan sei, nach den Sommerferien auf die Hückeswagener Unternehmen zuzugehen.

Ein anderes Thema, das dem Hückeswagener Fahrradclub unter den Nägeln brennt, ist die Frage, wie man die Schüler auf die Fahrräder bringen könne. „Kinder und der Schulweg sind ein ganz spezielles Thema“, sagt Herweg. Das Ziel müsse hier sein, die Radwege so sicher zu machen, dass die Eltern keine Angst hätten, ihre Kinder mit dem Rad zur Schule zu schicken. „Man muss den Eltern aber auch klarmachen und zeigen, was ihre Kinder verpassen, wenn man sie nicht mit dem Fahrrad fahren lässt – auch zur Schule“, ist Herweg überzeugt. Es gehe letztlich darum, bei den Eltern für so viel Akzeptanz und Vertrauen in die Radwegeinfrastruktur zu sorgen, dass sie sich trauten, ihre Kinder loszuschicken.

Was nun das Stadtradeln angeht, hofft der Hückeswagener ADFC-Sprecher auf positive Folgeeffekte. „Ich finde es ja schon mal super, dass sich so viele Mitbürger aktiv beteiligt haben. Und es wäre schön, wenn diese Fahrradbegeisterung anhalten würde. Denn dass Hückeswagen radbegeistert ist, das dürfte auch in diesem Jahr wieder klar geworden sein“, sagt Herweg. „Radfahren ist nicht nur für das Klima gut, sondern tut auch ansonsten sehr gut. Wer auf dem Rad sitzt und durch die Natur fährt, tut etwas Gutes für Körper und Geist.“

Hückeswagen siegt in der Pro-Kopf-Wertung

117.000 Kilometer beim Stadtradeln.

Hückeswagen. So ganz hat es die Schloss-Stadt nicht geschafft, ihre beiden Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Dennoch können die Verantwortlichen und Teilnehmer des Stadtradelns 2023 zufrieden sein. Bei den insgesamt gefahrenen Kilometern zwischen dem 29. Mai und 18. Juni hat sich zwar Wipperfürth den ersten Platz im Oberbergischen Kreis mit 141.015 Kilometern zurückerobert. Hier landete Hückeswagen mit 117.419 Kilometern kreisweit auf Platz zwei. Allerdings: Bei einer anderen Wertung war die Schloss-Stadt Spitzenreiter für Oberberg: Auf jeden Einwohner der Stadt kamen fast 7,6 gefahrene Kilometer, damit ging der Sieg in der Pro-Kopf-Wertung einmal mehr nach Hückeswagen.

Stolz verwies Bürgermeister Dietmar Persian auf die Zahl von 425 Teilnehmer. „Über 400 Teilnehmer hatten wir noch nie. Und eindeutig den Vogel abgeschossen hat das ATV-Team mit insgesamt 57 aktiven Teilnehmern beim Stadtradeln.“ Dieses Team hatte allein 22.435 Kilometer erradelt. Stadtintern folgten der ADFC and friends (19 Starter) mit 12.885 Kilometern und die Kolpingsfamilie mit 35 Startern und 8922 Kilometern.

Klimaschutzmanager Marius Burmester und Dietmar Persian freuten sich über den anhaltenden Trend zum Radfahren. Persian: „Dem wollen wir unter anderem mit dem Umbau des Bahnhofsplatzes durch bessere Radweganbindungen und mehr Fahrradabstellmöglichkeiten Rechnung tragen.“ Zufrieden war auch die Hauptorganisatorin des Stadtradelns bei der Stadt, Tourismusbeauftragte Heike Rösner: „Ich finde es toll, dass sich wieder so viele Menschen und Gruppen aus Hückeswagen haben begeistern lassen.“ Beim Altstadtfest am zweiten September-Wochenende wird es wieder eine kleine Siegerehrung auf der Festbühne auf dem Schlosshof für die aktivsten Teilnehmer geben. -büba-