Traum vom Fliegen aus 12 000 Ballons

Frank Jeschke nahm in Mailand an Wettbewerb teil.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Hückeswagen. In dem Fachwerkhaus an der Montanusstraße gibt es unzählige Varianten von ihnen: rot, gelb, grün, groß, klein, als lustige Mickey Maus oder als Brautpaar. Die Rede ist von Luftballons. Seit über 15 Jahren betreibt Frank Jeschke sein Geschäft, das Mitte 2020 in den jetzigen Standort an der Montanusstraße zog. „Unser Hauptaspekt ist der Verkauf von Emotionen“, erzählt der gebürtige Hückeswagener. „Luftballons werden zu fast jeder Gelegenheit gekauft. Ob anlässlich einer Geburt, eines Heiratsantrages, für Jubiläen oder Geburtstage, auch einfach nur so.“ Längst seien Dekorationen wie Bouquets, Fotobögen und mehr aus Ballons gefragt wie nie.

Doch der Ballonmeister wäre nicht der Ballonmeister, wenn er in seiner Kunst nicht auch die Herausforderung suchen würde. So reiste Frank Jeschke Mitte März zur diesjährigen Balloon Art Convention (BACI) nach Mailand, um mit einem zehnköpfigen Team an dem Wettbewerb teilzunehmen. „Das Motto lautete „Meilensteine der Menschheitsgeschichte“, berichtet Jeschke. „Wir haben überlegt, was für ein Thema wir dazu beisteuern können und hatten eine zündende Idee.“ In rund 21-stündiger Arbeit erschuf das Team, das aus drei Schweizern, einem Australier, zwei Italienern und vier Deutschen bestand, den Mongolfiera, den ersten Heißluftballon der Welt. „1793 läuteten die Brüdern Montgolfier den Beginn der Luftfahrt ein, indem erstmals ein fliegendes Objekt mit Menschen in der Luft war, wenn auch nur für 30 Minuten.“, so Frank Jeschke. Aus über 12 000 Ballons erstellte das Team die überdimensionale Skulptur „Mongolfiera The dream of flying“.

Einige Platzer brachten das Team nicht aus der Ruhe

„Im Vorfeld haben wir uns natürlich einige Gedanken zum Konstrukt gemacht, an Entwürfen gefeilt und wie wir die Skulptur aufbauen.“ Viele Ideen kamen auf den Tisch, wurden wieder verworfen, dann legten die Künstler los. Der über 40 Kilogramm schwere Stahlkern war der Casus knacksus, sagt Jeschke rückblickend. Die Ballons wurden anhand verschiedener Techniken verarbeitet, wie etwa die Double Stuff-Methode, bei der zwei unterschiedlich farbige Ballons ineinander verarbeitet werden. Kleinere Unfälle wie geplatzte Luftballons oder kleine Löcher brachten das Team nicht aus der Ruhe. „Am Ende haben wir uns über viel Zuspruch und ein kräftiges Schulterklopfen gefreut“, so Jeschke weiter.

Wichtig sei ihm bei den Contests stets der Austausch, das Sammeln von Ideen und Inspiration sowie das Miteinander der internationalen Teams. Frank Jeschke weiß: „Deutschland ist, was die Ballonkunst angeht, leider noch ein Entwicklungsland. China oder Frankreich sind da viel kreativer und weiter. Aber: Es kommt nicht auf den Vergleich an, denn alles hat seine Berechtigung, auch in der Ballonkunst.“