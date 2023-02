Trauer um Manfred Beeh

Er ist mit 76 Jahren gestorben.

Manfred Beeh ist tot. Der langjährige Inhaber eines Zeitschriftenladens mit Lotto-Annahmestelle, eines Reisebüros und eines Geschäfts für Autokennzeichen starb, wie jetzt bekannt wurde, am Donnerstag voriger Woche gut einen Monat nach Vollendung seines 76. Lebensjahrs.

Seit Mitte der 1990er Jahre hatte er nacheinander die drei Geschäfte aufgebaut, hatte sich aber im Sommer 2017 in den Ruhestand verabschiedet.

Dabei wollte sich Manfred Beeh schon im Alter von 50 Jahren aus dem Berufsleben zurückziehen. Damals, 1996, hatte der Hückeswagener seine Stelle im Controlling beim Lenneper Maschinenbauunternehmen Barmag gekündigt. Aber aus dem Ruhestand wurde nichts, im Gegenteil: Er baute drei Geschäfte in der Schloss-Stadt auf, eins davon zusammen mit seiner Frau Carola Beeh. Aus dem wurde der heutige Zeitschriften- und Lottoladen, der nach zweimaligem Umzug innerhalb der Islandstraße ab 2000 am Etapler Platz angesiedelt war. Seit Juni 2016 ist er im wenige Meter entfernten Neubau untergebracht. In dieser Zeit begann Beeh, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Ende 2016 übergab er zunächst sein Reisebüro an der Islandstraße an Anke Drosten. Zum 1. August 2017 verkaufte er sein Schreibwaren- und Lottogeschäft an seinen Sohn Markus Beeh, der im November 2020 im Alter von nur 50 Jahren nach schwerer Krankheit starb. Einzig der Schilderladen im gleichen Gebäude neben der Nebenstelle des Straßenverkehrsamts gehörte noch ihm.

Der Verstorbene wird in der kommenden Woche auf dem Friedhof Am Kamp beigesetzt. -büba-