Trampolinturner springen zum ATV

Die erfolgreiche Trampolin-Abteilung verlässt den TV Winterhagen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. In der Nacht zu Samstag dürften bei einigen Trampolinturnerinnen und Trampolinturnern die Sektkorken geknallt haben. Denn zum 1. Juli ist ihr Wechsel vom TV Winterhagen (TVW) zum ATV Hückeswagen offiziell. Nach fast 28 Jahren kehren sie ihrem Stammverein den Rücken und schließen sich einem anderen Sportverein in Hückeswagen an.

„Die Chemie hat nicht mehr gestimmt“, sagt Jürgen Hausmann, der zweite Vorsitzende des TVW. Die Winterhagener wollen laut ATV-Vorsitzendem Jörg von Polheim verstärkt auf den Breitensport setzen, die Trampolinturner dagegen sind Spitzensportler, die Rheinische und Deutsche Meister stellen und auf einem entsprechenden Level trainieren. In der Corona-Pandemie hatte sich zudem die Lage zugespitzt, weil die Sportler trainieren wollten, der Vorstand sich aber an das Verbot des Oberbergischen Kreises gebunden sah.

Rückblende: 1994 war über die Schülersportgemeinschaften ein Trampolinturnangebot eingerichtet worden. Das war so erfolgreich, dass ein Hückeswagener Turnverein gesucht wurde, der eine entsprechende Abteilung einrichten wollte. Der damalige TVW-Vorsitzende Gregor Neustifter wagte den Versuch, und mit Hilfe von Claudia Kiel wurde in Winterhagen nicht nur der Trampolinsport etabliert, er entwickelte sich auch schnell zu einem Titelgarant. Die gebürtige Berlinerin hatte schon in der Hauptstadt erfolgreich auf diesem Gerät geturnt und ihre Schützlinge beim TVW zu Springern entwickelt, die seit fast 30 Jahren regelmäßig auf den Siegerpodesten stehen.

Die Corona-Pandemie war aber auch für die Leistungssportler ein harter Schnitt – kein Training, kein Wettkampf. Irgendwann aber durfte zumindest an den Stützpunkten wieder trainiert werden, und damit hätte auch beim TVW das Training wieder aufgenommen werden können – „wenn auch unter Auflagen“, sagt Claudia Kiel. Der Vorstand jedoch verwies auf das Verbot von Sportveranstaltungen, das die Kreisverwaltung ausgesprochen hatte.

„Wir haben dadurch Trainer und Aktive verloren“, bedauert die Trainerin. Hausmann dagegen sagt: „Wir waren nunmal verantwortlich.“ Sobald in Oberberg die Einschränkungen gelockert worden seien, hätten die Trampolinturner wieder in der Mehrzweckhalle trainieren können.

Auf der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbands im April, als mit der Neuwahl von Andreas Gottert zum Vorsitzenden und Claudia Kiel als seine Stellvertreterin, dessen drohendes Aus abgewendet worden war, gab es eine besondere Begegnung. Horst Mettler von den ATV-Handballern hatte offenbar mitbekommen, dass die Chemie zwischen dem TVW-Vorstand und seiner Abteilungsleiterin nicht wirklich funktionierte und sie angesprochen. Claudia Kiel erläuterte den Wunsch, mit der Abteilung den Verein wechseln zu wollen, und Mettler stellte daraufhin kurzerhand den Kontakt zum ATV-Vorsitzenden Jörg von Polheim her.

Im Mai kam es zu einem ersten Gespräch des ATV-Vorstands mit der Trampolintrainerin, ob der Verein sich vorstellen könnte, die Trampolinturner aufzunehmen. „Ich habe mich dann mit meinem Stellvertreter Sven Schäfer und Kassenwart Guido Scheider besprochen“, berichtet von Polheim. Das Trio kam zu dem Schluss, umgehend den Kontakt zu den Kollegen des TV Winterhagen aufzunehmen. Kurz darauf saßen von Polheim und Schäfer mit Hausmann und TVW-Chef Denis Eske zusammen. „Wir waren uns schnell einig, dass der Trampolinabteilung niemand Steine in den Weg legen wird“, versichert der ATV-Vorsitzende. Inzwischen hat der neue Verein auch die Gerätschaften der Trampolinturner übernommen und dem TVW dafür einen Betrag überwiesen.

Ein weiterer Grund für den Wechsel ist die ATV-Halle: Die ist mit 7,08 Metern höher als die in Winterhagen (etwa 5,50 Meter) und die der Hauptschulturnhalle (6,50 Meter). So können auf dem Fürstenberg nun bis auf die Spitzenathleten alle trainieren, weil die Höhe für die Sprünge ausreicht. Die Leistungssportler „fliegen“ dagegen in der Mehrzweckhalle. Da die Halle der Montanusschule nach den Sommerferien für eineinhalb Jahre wegen der Sanierung ohnehin nicht zur Verfügung steht, kommt die Trainingsmöglichkeit in der ATV-Halle zur rechten Zeit.

Für den ATV-Vorstand war schnell klar, die 32 Sportler vom TVW aufzunehmen: „Wir möchten diese Sportart in Hückeswagen erhalten“, erläutert vom Polheim. „Außerdem ist sie ein Aushängeschild für den Verein und für Hückeswagen.“ Zufrieden ist er ebenso wie Jürgen Hausmann, dass die Vereine miteinander gesprochen haben und es keinen Streit untereinander gibt. „Es war der richtige Weg, dass wir uns unterhalten haben“, versichern beide. Claudia Kiel wirft derweil noch einen kurzen Blick zurück: „Der Schritt ist uns sehr schwer gefallen. Wir waren dem TVW schon verbunden.“ Die Gespräche mit dem ATV seien brillant gewesen: „Was der Verein möglich gemacht hat, hätten wir so nie erwartet.“ Aber ab sofort blickt sie nur noch nach vorbei.

Hintergrund

Premiere: Was Erstmals unter dem Vereinsnamen ATV starteten die Hückeswagener Trampolinturner jetzt bei den Deutschen Meisterschaften der Landesturnverbände in Rüsselsheim zurück. Dabei bilden die besten Turner eines Landesturnverbandes die Auswahlteams.

Sportlerinnen: Wer Aus Hückeswagen hatten sich Mia Sied (11), Lara Albrecht (13), Samira Niedermeier (14), Malin Pütz (15) und Tamino Schmitz (15) für den Rheinischen Turnerbund (RTB) qualifiziert. Die Trainerinnen Natalie Albrecht und Claudia Kiel betreuten jeweils ein Team des RTB.

Sieg: Das Team mit Mia Sied qualifizierte sich in der Klasse der Turnerinnen bis zwölf Jahre mit Bestleistungen ins Finale der besten fünf Mannschaften und holte sich dort am Ende den Titel.

Platzierungen: Bei den Turnerinnen bis 14 Jahre reichte es für Lara Albrecht und Samira Niedermeier mit dem RTB für Platz sieben, ebenso wie die Mannschaft mit Malin Pütz. Tamino Schmitz kam bei Jugendturnern mit dem RTB auf Rang fünf.

Kuriosum: Alle Hückeswagener Turner hatten lediglich ein Einzelstartrecht für den TV Winterhagen, das bis Mitte August eine Wechselsperre vorsieht. Um diese für das Mannschaftsstartrecht zu vermeiden, war der ATV in Vorkasse getreten und hatte das Mannschaftsstartrecht für diesen Wettkampf erteilt.