Trafohaus in Straßburg wird zum Denkmal

Bauausschuss fasst den Beschluss einstimmig.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Das 20. Jahrhundert hat begonnen, und überall im Deutschen Kaiserreich gehen im wahren Sinne des Wortes die Lichter an: Flächendeckend beginnt auch in den ländlichen Räumen die Elektrifizierung. Selbst in den Privathaushalten kommt der Strom nun aus der Steckdose. Möglich machen es Transformatoren, die den Mittelspannungs- zu Niederspannungsstrom transformieren, denn nur so kann er für die Haushalte nutzbar gemacht werden. Die Transformatoren brauchten eine räumliche Hülle, auch für den Wetterschutz. Also wurden Trafohäuschen gebaut, vor nun 110 Jahren auch in der abgelegenen Hofschaft Straßburg. In den Jahren 1913/14 wurde es nach Plänen des Maurermeisters Carl Frielingsdorf errichtet.

Ein öffentliches Interessean der Erhaltung bestehe

Nun soll das Trafohaus an der Landstraße 68 zwischen Straßburg und Straßweg zum Baudenkmal werden. Der Bauausschuss beauftragte in seiner vorigen Sitzung die Verwaltung damit, das offizielle Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste weiter zu betreiben.

Das Rheinische Amt für Denkmalpflege ist schon länger mit im Boot, bereits 2012 war es auf Betreiben der Stadt und des damaligen stellvertretenden Bauamtsleiters Johannes Meier-Frankenfeld mit der Prüfung des Denkmalwertes beauftragt worden. Gut zehn Jahre später liegt nun das Gutachten vor. Kernaussage: Das Trafohäuschen in Straßburg erfüllt die Voraussetzungen eines Baudenkmals im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. Heißt: An seiner dauerhaften Erhaltung besteht ein öffentliches und auch wissenschaftliches Interesse.

Das deckt sich in diesem Fall mit persönlichen Interessen: Das Trafohaus gehört dem Energieversorger BEW, der es an einen Privatmann verkaufen will. Dieser wünsche sich ausdrücklich die Eintragung des Gebäudes in die Denkmalliste, hieß im Bauausschuss. Er möchte das historische Bauwerk auf Dauer erhalten. Folgekosten für die Stadt ergeben sich demnach durch die Unterschutzstellung nicht. Im Gutachten des Amtes für Denkmalschutz wird das 8,50 Meter hohe Trafohaus mit verschiefertem Walmdach und hell verputztem Mauerwerk auf annähernd quadratischem Grundriss als „architektonisches Kleinod“ bewertet und als „besonders anschauliches Zeugnis für die architektonisch anspruchsvolle Gestaltung infrastruktureller Bauten“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Diese Gestaltung mit ästhetischem Anspruch war kein Zufall, sondern politisch ausdrücklich gewollt: 1907 war das „Gesetz gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich herausragenden Gegenden“ in Kraft getreten, verbunden mit konkreten Anforderungen gerade auch an Bauten für die Elektrizitätsversorgung. Schon damals gab es Baugestaltungssatzungen und Landschaftsschutz-Bestimmungen, die in der damaligen Rheinprovinz dafür sorgten, dass nahezu jedes neue Umspann- beziehungsweise Trafohaus bis in die 1920er Jahre hinein der Umgebung angepasstes Aussehen erhielt.

Neben dem Trafohaus bei Straßburg entstanden auf Hückeswagener Stadtgebiet 1912 und 1913 weitere am Bahnhof, an der Peterstraße, in Herweg, in Holte, in Scheideweg und in Engelshagen. Sie wurden später abgerissen, als die Stromversorgung weitestgehend unter die Erde verlegt wurde. Nur das 1913 in Herweg errichtete Trafohäuschen wurde abgebaut und im Freilichtmuseum Lindlar wieder aufgebaut. Das neue Baudenkmal bei Straßburg wird also das einzige seiner Art in Hückeswagen sein und bleiben.