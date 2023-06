Tränen zum Abschied von Barbara Renzel

Nach 25 Jahren in der Kita Am Kamp gab es eine berührende Feier zum Ruhestand.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die Hände von Barbara „Bärbel“ Renzel reichten gar nicht aus für die vielen Blumen und Geschenke, mit denen sie am vergangenen Freitagvormittag überhäuft wurde.

Alle Mädchen und Jungen des katholischen Kindergartens überreichten Blumen und hatten für ihre langjährige Leiterin sogar heimlich ein Lied einstudiert und vorgetragen: „Danke Bärbel“, lautete der Titel. Bei so vielen herzlichen Gesten war es nicht verwunderlich, dass auch ein paar Tränen der Rührung rollten – nicht nur bei Barbara Renzel, sondern auch bei den Elternvertretern und Kolleginnen.

„Die Abschiedsstimmung ist schon seit Wochen greifbar, doch die Erinnerungen an die vergangene Zeit und die gemeinsamen Erfolge füllen die Räume der Einrichtung“, sagte Renzels Nachfolgerin, Claudia Rösgen. Zur Abschiedsfeier im Kindergarten waren auch Vertreter des Seelsorgeverbandes Radevormwald-Hückeswagen als Träger sowie einige ehemalige Mitarbeiterinnen gekommen.

Barbara Renzel hatte am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg den Beruf der staatlich anerkannten Erzieherin erlernt und ihr Anerkennungsjahr in Wipperfürth gemacht. Nach 20 Berufsjahren in Remscheid übernahm sie vor einem Vierteljahrhundert die Leitung der Kita Am Kamp von ihrer Vorgängerin Heidi Herzig.

Es gibt eine reibungslosenÜbergang mit der Nachfolgerin

Noch eine Woche wird Renzel arbeiten, bevor es tatsächlich in den wohlverdienten Ruhestand geht. Henry Wuttke, Verwaltungsleiter des Seelsorgeverbands, dankte ihr für die geleistete Arbeit: „Der Austausch mit Dir war immer positiv.“ Selbst in Corona-Zeiten hätte die Not erfinderisch gemacht. „Niemand war jemals allein, wir haben immer einen intensiven Austausch gepflegt.“

Der Verwaltungsleiter freute sich, dass es in dem Kindergarten einen reibungslosen Übergang mit Nachfolgerin Claudia Rösgen geben kann. Sie hatte seit April Zeit, sich in die anstehenden Aufgaben als Leiterin einzuarbeiten. Ihre Stellvertreterin wird Kita-Mitarbeiterin Claudia Czieslick. „Die Kaffeetasse mit Deinem Namen steht weiterhin im Büro für Dich bereit“, forderte Claudia Rösgen ihre Vorgängerin zu späteren Besuchen in der Einrichtung auf.

Als Überraschungsgäste standen der scheidenden Leiterin ihr Ehemann Dirk Renzel sowie Tochter Nadine und die zwei Enkelkinder zur Seite.

Zu den übrigen Gästen zählten unter anderem Pfarrer Marc D. Klein, Diakon Burkhard Wittwer, Gemeindereferent Lukas Szczurek, Hans-Georg Beißel vom Kirchenvorstand und die Leiterinnen der anderen beiden Kindertagesstätten im Pfarrverband, St. Katharina und St. Marien.

Für die Kinder vom Kamp bedeutet das Wort „Rente“: „Dann bleibt man immer zu Hause.“ So ganz passt das auf die aktive Ruheständlerin sicherlich nicht. Dass ihr der Abschied jedoch schwerfällt, war deutlich sichtbar.

„Es war eine lange Zeit, wahrscheinlich fehlt demnächst was“, sagte Barbara Renzel mit einem lachenden und einem weinenden Auge.