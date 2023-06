Traditionelle Prozession zu Fronleichnam

Hückeswagen. Nachdem sie in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie nicht möglich gewesen war, führte die traditionelle Fronleichnamsprozession der Katholischen Kirchengemeinde im vorigen Jahr wieder durch die Altstadt. Und auch für Donnerstag, 8. Juni, steht ihr nichts im Weg: Beginn ist um 9 Uhr mit einer Festmesse in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt an der Weierbachstraße. Anschließend führt die Prozession von dort aus – sofern das Wetter mitspielt – vom Kirchplatz aus über Weierbachstraße, Kölner Straße, Marktstraße und Schlossplatz. Nach Fürbitten und Segen geht es dann wieder hinter der Monstranz unter dem Baldachin zurück über Markt- und Weierbachstraße zur, wo der Schluss-Segen erteilt wird. Zum Abschluss sind alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein und einem Imbiss im Gemeindehaus eingeladen. büba