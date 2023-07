Am Schützenfest-Samstag wird die Coverband Kärnseife dem Publikum im Festzelt einheizen.

Von Wolfgang Wietzdörfer

Am Schützenfest-Samstag spielt die Coverband Kärnseife im Festzelt - bei freiem Eintritt.

Welche Rolle spielen Auftritte wie solche beim Schützenfest in Hückeswagen für Sie ?

Kärnseife: Wir freuen uns sehr darauf, zusammen mit dem Publikum eine schöne Zeit zu verbringen. Es macht uns sehr großen Spaß, wenn die Leute sich in die Show eingebunden fühlen und stimmgewaltig mitsingen.

Seit wann gibt es Kärnseife?

Kärnseife: Unsere Band gibt es seit dem Jahr 2000. Bei der Beantwortung der Frage fällt uns plötzlich auf, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist . . .

Was bedeutet der Name, und warum schreibt er sich mit „ä“?

Kärnseife: Der Name „Kärnseife“ steht für „Musik, die sich gewaschen hat“. Und durch die Schreibweise mit „ä“ bleibt der Name natürlich auch irgendwie im Kopf, weil sich jeder fragt, warum das wohl so ist. Die Schreibweise mit „e“ war außerdem schon vergeben – und zwar an ein Stück Seife. Nach dem Motto „The Schaum must go on“ bietet der Name natürlich nicht zuletzt auch einfach viel Raum für waschechte Wortspielereien . . .

Können Sie die Band einmal kurz vorstellen? Wer macht was warum?

Kärnseife: Bei uns spielt Markus Gitarre und singt auch noch dazu. Sandra spielt die tiefen Töne am Bass und singt ebenfalls. Andrea sitzt hinter den Kesseln am Schlagzeug und singt auch. Ausschließlich für den Gesang zuständig ist unsere Anabell – und Peter spielt die Keyboards, singt dafür aber nicht. Die Frage, warum wer was macht, haben wir uns bis jetzt auch noch nicht gestellt. Wir lieben es einfach, zusammen Musik zu machen und sind total happy, dass wir uns gefunden haben. Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, muss es menschlich eben passen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass es sich genauso anfühlt – eben wie ein Stück Familie.

Was können die Besucher am Schützenfest-Samstag erwarten ?

Kärnseife: Ganz einfach: Wir nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Live-Reise durch die Rock-, Pop-, Schlager- und Stimmungshits vergangener Zeiten. Es gibt ehrliche und handgemachte Musik, gepaart mit mehrstimmigem Gesang. Und als Sahnehäubchen servieren wir das alles mit viel positiver Energie. Auf dem Programm werden jede Menge bekannte Songs zum Mitsingen und Feiern stehen.

Es ist ja nicht Ihr erster Auftritt in Hückeswagen, oder?

Kärnseife: Ja, genau. Wir waren im vergangenen Jahr das erste Mal in Hückeswagen. Es hat uns sehr gut gefallen. Das Publikum war super gut drauf. Wir freuen uns, dass wir jetzt noch einmal wiederkommen dürfen.

Sie spielen Cover-Musik. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Kärnseife: Weil es uns großen Spaß macht und sehr viel Abwechslung bietet. So können wir verschiedene Genres miteinander vereinen und müssen uns gar nicht für eine bestimmte Richtung entscheiden.

Machen Sie auch noch in anderen Bands oder Formationen Musik?

Kärnseife: Nein, weil Kärnseife sehr umfangreich ausgerichtet ist und wir vier verschiedene Shows im Angebot haben. Es gibt da zum einen den „Hauptwaschgang“, den man zum Beispiel auch am kommenden Samstag beim Schützenfest erleben wird. Mit unserer Show „Karneval im Schleudergang“ bieten wir in der fünften Jahreszeit ein stimmungsgeladenes Kurzprogramm mit Liedern, die jeder kennt, liebt und sofort mitsingen kann. Das „Weihnachts-Wasch-Programm“ beinhaltet rockige, poppige und auch leise Interpretationen von Weihnachtssongs jeglicher Art und ist auf verschiedenen Weihnachtsmärkten zu erleben. Und es gibt die etwas ruhigere „Unplugged Feinwäsche“, mit der wir zum Beispiel zum Ja-Wort in der Kirche musikalische Untermalung bieten. Wir können unsere Liebe zur Musik also in allen möglichen Bereichen ausleben.

Haben Sie (jeweils) einen Lieblingssong im Repertoire und warum?

Kärnseife: Wir haben lange über diese Frage nachgedacht. Aber da wir sehr vielseitig unterwegs sind, können wir uns gar nicht für einen bestimmten Song entscheiden.

Und welche Songs kommen beim Publikum besonders gut an?

Kärnseife: Neben den Klassikern verschiedener Genres aus den vergangenen Jahrzehnten kommt tatsächlich die kölsche Stimmungsmusik besonders gut beim Publikum an.

Hintergrund

Termin: Die Coverband Kärnseife aus Leichlingen tritt am kommenden Samstag, 22. Juli, ab 20 Uhr, im Schützenzelt auf dem Festplatz vor dem Aldi-Markt, Alte Ladestraße, auf. Der Eintritt ist freiwillig.

Gaststar: Als Special Guest ist der Entertainer, Comedian und Sänger Kurt Kokus mit dabei. Der Wipperfürther, der auch im Kölner Karneval auftritt, wird für die Band den Anheizer geben. Schon das wird ein Erlebnis sein.

Pause: Unterbrochen wird das Konzert von „Kärnseife“ gegen 22.30 Uhr – für das Riesen-Höhenfeuerwerk.



www.kaernseife.de