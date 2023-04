Tempokontrolle an Hauptunfallstrecke

Polizeikontrolle an einer der 30 Hauptunfallstrecken im Kreis – der B 237 bei Westenbrücke an der Einmündung zur K 5. Seit der Einführung von Tempo 60 vor zwei Jahren haben sich die Geschwindigkeitsverstöße reduziert, aber die Kreuzung bleibt eine Gefahrenstelle.

Im Zuge einer europaweiten Aktion stand das Lasergerät der Polizei gestern in Westenbrücke.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Blumen, eine Grabkerze und ein Gedenkstein erinnern im Gras gegenüber der Einmündung der Kreisstraße 5 auf die Bundesstraße 237 in Westenbrücke an ein tragisches Schicksal. Mitte Juni vorigen Jahres war dort ein Hückeswagener Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus starb. Die Gedenkstelle ist auch ein Zeichen dafür, dass es hier in Westenbrücke immer wieder brenzlige Situationen bei Abbiegevorgängen und Überholmanövern gibt, die in den schlimmsten Fällen zu Unfällen führen. Leicht- und Schwerverletzte sind meistens die Folge, vor zehn Monaten starb ein Mensch.

30 Hauptunfallstrecken gibt es im Oberbergischen Kreis, eine davon liegt in Hückeswagen – die neuralgische Einmündung von der K 5 auf die B 237. An diesem Donnerstagmittag hat sich ein Team der Polizei in der Bushaltestelle Richtung Hückeswagen postiert und nimmt mit einem Lasergerät den aus Wipperfürth kommenden Verkehr ins Visier. Das macht der Verkehrsdienst immer wieder mal zu unregelmäßigen Zeiten. „Wir wollen ja nicht, dass sich die Verkehrsteilnehmer auf unsere Maßnahmen einstellen können“, erläutert Polizeisprecherin Monika Treutler.

Die Tempomessaktion ist Teil der europaweiten Aktion von Roadpol, und Monika Treutler räumt mit einem Irrtum auf: „Es handelt sich dabei nicht um einen ,Blitzmarathon‘.“ Diese Polizeiaktion aus den 2010er Jahren soll es auch weiterhin nicht geben. Wohl aber legen die Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde in dieser Woche den Fokus auf die Geschwindigkeitsmessungen. Im Blick haben sie dabei die Hauptunfallstrecken, weswegen das Lasergerät und das Polizeimotorrad jetzt in Westenbrücke stationiert sind. „Wenn es einen Flitzer geben sollte, fährt das dann hinterher“, erläutert Alexander Nahlik, stellvertretender Leiter des Verkehrsdienstes, und meint damit Verkehrsteilnehmer, die das Stoppsignal der Polizisten ignorieren.

Seit Ende Mai 2021 gilt dort Tempo 60

Wenn die Autofahrer in Kolonne fahren, ergibt sich nicht die Gelegenheit, schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde zu fahren. Anders sieht das aber außerhalb der Stoßzeiten aus. „Wenn die Straße frei ist, gibt es den einen oder anderen, der hier deutlich zu schnell fährt“, berichtet Nahlik. Steht die Polizei dann mit ihrem Lasergerät in Westenbrücke, kann das schnell zu einem Bußgeld oder sogar einem Fahrverbot führen.

Die B 237 in Westenbrücke gilt nicht nur bei der Polizei als Hauptunfallstrecke, das hat auch die Unfallkommission erkannt, der noch Straßen NRW und das Straßenverkehrsamt des Kreises angehören. Diese hatte vor zwei Jahren entschieden, die Höchstgeschwindigkeit auf der B 237 im Einmündungsbereich K 5 auf Tempo 60 herabzusetzen, Ende Mai 2021 waren entsprechende Schilder direkt hinter der Kurve Richtung Wipperfürth und zu Beginn der Gerade bei Mühlenberg Richtung Hückeswagen aufgestellt worden. Diese Maßnahme hat offensichtlich einen Teilerfolg erzielt: „Die Geschwindigkeitsverstöße haben sich seitdem reduziert“, versichert der stellvertretende Leiter des Verkehrsdienstes. Das liege auch an dem Zusatzschild „Achtung Unfallgefahr“, ist er sicher. Seitdem sind der Polizei deutlich weniger Raser „ins Netz“ gegangen.

Trotzdem kommt es weiterhin immer wieder zu Unfällen mit Blechschäden, aber auch zu Schwerverletzten und Toten. Viele wünschen sich, dass endlich der Kreisverkehr gebaut wird, der im Zuge der Realisierung der Äußeren Ortsumgehung dort realisiert werden soll. Nahlik ist sich aber sicher, dass ein Kreisel die Unfallzahlen in Westenbrücke weiter reduzieren würde. „Bei einer Einmündung gibt es viele Kollisionspunkte“, erläutert er. Anders sieht das bei einem Kreisverkehr aus. Zudem, wirft Monika Treutler ein, reduziere sich die Geschwindigkeit bei der Anfahrt auf den Kreisel. Wenn es dann zu einem Unfall komme, bleibe es meist bei Blechschäden.

Unfälle

2. April 2023: Eine 71-jährige Wipperfürtherin wird leicht verletzt, als sie sich vor der Kurve bei Kobeshofen mit ihrem Auto überschlagt, das in der Böschung liegen bleibt.

17. Dezember 2022: An der Einmündung in Westenbrücke von B 237 und K 5 kollidieren zwei Autos nach einer Vorfahrtsmissachtung. Der Unfallfahrer wird dabei schwer verletzt.

15. Juni 2022: Ein 78-jähriger Rollerfahrer erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen nach einem Unfall im Einmündungsbereich mit einem Auto.