TBH: Familien wandern bei bestem Wetter

Verein freut sich über rund 100 Teilnehmer

Die Sonne scheint viel am Donnerstag – für die einen Christi Himmelfahrt, für die anderen Vatertag. Beim Turnerbund Hückeswagen (TBH), einem der großen Breitensportvereine der Stadt, gehört die Familienwanderung zum festen Jahresprogramm – auch wenn Corona die Wanderfreunde zur Zwangspause verdonnert hatte. „Wir haben 2022 zum ersten Mal wieder eine Wanderung gemacht, allerdings waren da nur wenige ältere Vereinsmitglieder dabei“, sagt Vorsitzender Michael Wolter.

In diesem Jahr seien 100 Wanderfreunde gekommen. „Die Erwachsenen waren zwei Stunden übers Johannesstift, Wüste, Mickenhagen, Kleinberghausen und Großberghausen unterwegs“, sagt Wolter. Kinder und Familien waren eine Stunde unterwegs – und hatten einen Auftrag zu erfüllen. „Wir haben ihnen gesagt, dass sie dünne Äste und Reisig sammeln sollten – am Nachmittag werden wir daraus Namensgirlanden basteln“, sagt Anna Kugler. Sie hat zwei kleine Kinder und ist Übungsleiterin fürs Mutter-Kind-Turnen: „Meine Kleinen wachsen praktisch in der Halle auf.“

Unterwegs waren etwa 50 Erwachsene und 50 Kinder mit Eltern. „Wir hatten auch einige Kinder dabei, die nicht im Verein sind. Und das ist auch gut so, weil wir so vielleicht das eine oder andere neue Mitglied gewinnen können“, sagt Anna Kugler. Das sei allerdings nicht der Hauptgrund, betont Wolter. „Ich finde auch, dass es schön ist, dass wir uns endlich wieder abteilungsübergreifend treffen können“, sagt der Vorsitzende – der sich bei der Jahresversammlung über neue Unterstützung im Vorstand gefreut hat und zudem einen neuen Übungsleiter für Volleyball begrüßen kann.

Die Kinder sind später voll bepackt mit Stöcken und Ästen. „Wir müssen zum Glück nicht auf die Halle ausweichen, sondern können im Freien bleiben“, sagt Wolter, der Holzkohle für den Grill holt. Scheinbar funktioniert der Gasgrill nicht. „Aber das ist kein Problem“, sagt er und schmunzelt: Weil sich das Kuchenbüffet unter den vielen Spenden biegt. -wow-