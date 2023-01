TBH bietet Badminton-Schnupperkurs für Jugendliche ab 14 Jahren an

Hückeswagen. Tim Jaeger ist ein echtes Eigengewächs des Turnerbundes Hückeswagen (TBH). Der 16-Jährige spielt seit sieben Jahren im Turnerbund Badminton, vor gut dreieinhalb Jahren hat er dazu den Junior-Trainerschein absolviert. Nun bietet der TBH unter seiner Leitung einen neuen Badminton-Schnupperkursus für Zehn- bis 14-Jährige an. Trainiert wird ab Montag, 16. Januar, insgesamt acht Mal jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal. Mitmachen können Jugendliche der Jahrgänge 2009 bis 2013, teilt Heike Thiel von der TBH-Badminton-Abteilung mit. Erforderlich sind dafür Hallenschuhe mit hellen Sohlen. Wer schon einen eigenen Schläger hat, sollte ihn mitbringen. Es sind aber auch Leihschläger vorhanden, ebenso Bälle. Wichtig ist, dass die Teilnehmer ausreichend Getränke dabei haben, heißt es in der Ankündigung zu dem Angebot.