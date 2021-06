Swaps: Rat ist Prozessrisiko zu groß

Schadenshöhe geheim

+ © Roland Keusch In der Amtszeit von Uwe Ufer wurden die Zinsderivatgeschäfte abgeschlossen. Der frühere Bürgermeister hatte die Verantwortung übernommen, war, wie die Gerichte bislang bescheinigten, aber über die Risiken nicht aufgeklärt worden. © Roland Keusch

Stadtrat billigt den vor Gericht ausgehandelten Vergleich. Die Höhe des Schadens ist geheim.

Von Karsten Mittelstädt

Über Geld spricht man nicht, sagt der Volksmund. Nach dieser Devise verfahren die beiden Parteien, die sich vor dem Oberlandesgericht Köln im Zusammenhang mit den Zinsderivatgeschäften auf einen Vergleich geeinigt haben. Wie die Kosten verteilt werden, darüber vereinbaren die Stadt und die Erste Abwicklungs-Anstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der Westdeutschen Landesbank Stillschweigen. Welcher Schaden der Stadt entstanden ist, bleibt also erst einmal geheim. Der Stadtrat stimmte in seiner Sondersitzung am Dienstagabend jedenfalls einstimmig dafür, den ausgehandelten Vergleich anzunehmen.

Seit 2005 nutzte die Stadt Hückeswagen, noch in der Zeit von Bürgermeister Uwe Ufer und Stadtkämmerer Bernd Müller, die Zinsderivatgeschäfte (Swaps), um durch Zinsoptimierung Geld zu sparen. Durch die Finanzkrise 2008 und das Platzen der Immobilienblase in den USA kam es nicht zu den von Bankern der West-LB in Aussicht gestellten Gewinne, sondern es drohten Millionenverluste. Bis zu 20 Millionen Verlust drohten Hückeswagen. Der Rat beschloss, vor Gericht zu ziehen, weil man falsch beraten worden sei – und gewann durch alle Instanzen. Der Bundesgerichtshof gab das Verfahren an das Oberlandesgericht zurück, wo jetzt der Vergleich geschlossen wurde.

Aus Sicht von Bürgermeister Dietmar Persian fällt das Ergebnis „ganz überwiegend zugunsten der Schloss-Stadt Hückeswagen aus.“

Ähnlich sehen das wohl die Ratsfraktionen, die laut Persian in nicht-öffentlicher Sitzung „intensiv diskutiert“ hätten. „Wir mussten abwägen zwischen der Rechtssicherheit durch den Vergleich und der Möglichkeit, noch mehr Geld zu bekommen“, erklärte CDU-Fraktionschef Christian Schütte. Der Rat entschied sich für Rechtssicherheit und zog mit der Annahme des Vergleichs einen endgültigen Schlussstrich.

Kanzlei rät dem Rat, den Vergleich anzunehmen

Zuvor hatte Rechtsanwalt Dr. Jochen Weck von der Münchener Kanzlei Rössner Rechtsanwälte, die die Stadt durch alle Instanzen vertrat, dringend zur Annahme des Vergleichs geraten. Auch mit Hinblick auf Vergleiche, die andere Städte eingegangen sind. Die Alternative wäre gewesen, den Rechtsstreit neu vor dem Oberlandesgericht Köln aufzurollen. „Mit dem Risiko, dass man erheblich größeren Schaden davonträgt“, sagt Schütte. Dieses Risiko einzugehen, hätte kein Bürger verstanden, meint er.

Auch wenn die Stadt über Geld nicht sprechen möchte, bei Aufstellung des Haushaltes 2018 Ende dieses Jahres werden Zahlen bekannt. Hückeswagen hat rund 14 Millionen als möglichen Verlust inklusive Rechtsanwaltskosten im Haushalt dargestellt, die dann aufgelöst werden können.