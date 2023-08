Sven Wolf fordert Stärkung der Kitas

Radevormwald/Düsseldorf. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf übt deutliche Kritik an der Politik der schwarz-grünen Landesregierung, was die Kindergärten in NRW angeht. „Die Situation vieler Kitas ist kritisch“, befürchtet Wolf. „Nötig ist ein Rettungspaket in Höhe von 500 Millionen Euro, damit auch die aktuellen Tarifsteigerungen mit aufgefangen werden können. Die Landesregierung bleibt aber untätig.“