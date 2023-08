„Summertime“ war ein Genuss

Beim letzten Sommerkonzert trafen deutsche Texte treffen auf irische Klänge.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Nach einem Gewitter am Sonntagabend, bei dem sich der Himmel kurz verdunkelte, schien die Sonne durch die Kirchenfenster der Pauluskirche. Genau zu dem Zeitpunkt, als der Projektchor und die Zuschauer die irischen Segenswünsche „Möge die Straße uns zusammenführen“ anstimmten. Das Lied war krönender Abschluss der dargebotenen irischen Messe und zudem auch der diesjährigen „Summertime“-Konzertreihe.

„Ich sage es gleich: Wir haben keine Zugabe“, sagte die musikalische Leiterin Inga Kuhnert am Ende der gelungenen Aufführung. Die Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde hatte für die zweite Auflage der vierteiligen Konzertreihe wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem der Projektchor mit mehreren Solisten und Instrumentalisten den Abschluss bildete.

Im Mittelpunkt am Sonntag stand die Komposition „The mass of the celtic saints“ aus der Feder des Priesters und Songwriters Liam Lawton, die er für die irische Gemeinde in Chicago geschrieben und 1998 veröffentlicht hatte. Mit seiner Messvertonung verband er die Hoffnung, seine irischen Landsleute zum Singen zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit dem deutschen katholischen Priester und Liedermacher Alexander Bayer wurde daraus die deutsche Fassung „Die Saat geht auf“, die die Sänger des Projektchors an nur vier Probensamstagen einstudiert hatten.

Zum Abschluss der Konzertreihe kam das Cocktail-Taxi aus Remscheid

Die Kantorin freute sich über den großen und klangvollen Chor aus gut 30 Sängerinnen und Sängern, der sich speziell für dieses Konzert zusammengefunden hatte. Die Gesangsstücke vermischten sich mit den zarten Flötentönen der Blockflöten und irischen Whistles, die von Inga Kuhnert, Elvira Persian und Patricia Jantke gespielt wurden. Beate Fabig an der Gitarre und Regina Damm am Klavier sorgten für eine weitere gefühlvolle Instrumentalbegleitung. Fast 100 Besucher lauschten andächtig den teils melancholischen, teils schwungvollen Melodien und Klangfarben. „Es war ein Genuss“, schwärmte Burkhard Wittwer, nachdem der letzte Ton verklungen war. Entsprechend groß war der Applaus.

Aber auch die Gelegenheitssänger, die sich dem Projektchor angeschlossen hatten, waren glücklich und zufrieden nach ihrem Auftritt. „Ich habe mitgemacht, weil ich gerne singe und weil man sonst keine Gelegenheit dazu hat“, sagte Altistin Gudrun Salewski-Schneider, die dafür extra aus Windeck im Rhein-Sieg-Kreises zum Chor gekommen war. Mitsängerin Irmgard Hannoschöck hatte ebenso viel Freude an den Proben und dem Auftritt. „Die ganze Konzertreihe fand ich toll“, sagte die Hückeswagenerin – nur dass sie dieses Mal selbst zu den Akteuren zählte. Passend zum sommerlichen Namen der Konzertreihe stand auch zum Abschluss das „Cocktail-Taxi“ aus Remscheid vor der Kirche.

Inga Kuhnert zeigte sich mit der zweiten Auflage der Konzertreihe sehr zufrieden. „Es ist ein Format, das gut ankommt und auch gut angenommen wird“, berichtete sie über die immer größere Besucherzahl. Bei einer dritten Auflage im kommenden Jahr soll auf jeden Fall wieder ein Mitsingkonzert ins Programm aufgenommen werden. Bei der Zusammenstellung lässt die Gemeinde ihrer Kantorin freie Hand. Das nutzt die Kirchenmusikerin dahingehend aus, neben Profi-Musikern auch viele Laien mit einzubinden. So werden die sonntäglichen Konzerte in der Pauluskirche sowohl zu einem besonderen Erlebnis für die Akteure, als auch für die Zuschauer.