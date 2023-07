Fräsen für die neue Fahrbahn

Die Sanierung der L 68 zwischen Scheideweg und Bockhacken soll bis Anfang August abgeschlossen sein.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die großen Sattelschlepper kommen im Minutentakt. Und aus dem Einmündungsbereich der K14, wo sich die schwere Fräsmaschine durch die beiden obersten, zehn Zentimeter dicken Asphaltschichten der L101 arbeitet, ertönt immer wieder ein kurzes Hupen. Dann weiß der Lkw-Fahrer, dass die Ladefläche seines Anhängers mit gehäckseltem Asphalt vollbeladen ist und er wegfahren kann. Dann rollt der nächste Lkw unter das Förderband der Fräsmaschine, über das Bitumen und Kiesel auf die Ladefläche fallen.

Bis zum Ortseingang von Straßweg ist die Landstraße bereits mit einer komplett neuen Fahrbahn versehen – Binder- und Deckschicht inklusive. Mit dem ersten Tag der Sommerferien vor zweieinhalb Wochen war mit der Sanierung der L68 auf dem etwa 2,7 Kilometer langen Teilstück zwischen Scheideweg und Bockhacken begonnen worden. Der erste Bauabschnitt wurde am vorigen Freitag mit dem Einbau der Deckschicht beendet.

Auch die Bushaltestellen bis Straßweg sind erneuert und fertiggestellt, wie Mohamed Abodahab, der zuständige Abteilungsleiter Bau des Landesbetriebs Straßen NRW, am Montagmorgen beim Ortstermin mit unserer Redaktion bestätigt. „Es müssen nur noch die Aufstellflächen angehoben werden, weil wir die Buskappsteine erhöht haben“, berichtet Ralf Röttger, der die Bauaufsicht für den Landesbetrieb innehat.

Der neue Asphalt soll im Laufe der nächsten Woche kommen

Knapp zwei Stunden zuvor ist mit den Fräsarbeiten an der rechten Fahrbahn begonnen worden, die nach Bockhacken führt. Hier in der Ortsdurchfahrt wird nur die vier Zentimeter dicke Deckschicht weggefräst, während auf den Teilstücken bis Scheideweg und Bockhacken auch die Binderschicht entfernt wird, also insgesamt zehn Zentimeter.

Im Kurvenbereich ist ein Baggerfahrer damit beschäftigt, den noch stehenden Asphalt mit einem schweren Meißel wegzustemmen. Auch der Einmündungsbereich der K 14, die über Purd bis zur B 506 in Wipperfürth-Lamsfuß führt, bekommt auf etwa 70 Metern neuen Asphalt.

+ Was die Fräse im Kurvenbereich von Straßweg nicht erreichte, stemmte anschließend ein Bagger weg. © Jürgen Moll

Die gute Nachricht für die Einwohner von Straßweg: Mitte kommender Woche dürfte auch in ihrer Ortschaft die neue Fahrbahn asphaltiert sein. Für Montag, 17. Juli, ist in der etwa 550 Meter langen Ortsdurchfahrt der Einbau der Binder-, für Dienstag, 18. Juli, der Einbau der Deckschicht vorgesehen. Anschließend wird auf der restlichen, etwa 1,3 Kilometer langen Strecke bis Bockhacken die Fahrbahn zehn Zentimeter tief abgefräst und später neu aufgebaut. „Bis zum Ende der Sommerferien sind wir fertig“, versichert Röttger.

Eine Besonderheit ist der hochmoderne Asphalt, der außerhalb der Ortsdurchfahrt Straßweg eingebaut wird: Beide Teilstücke dienen dem Landesbetrieb als Testrecken für Niedrigtemperaturasphalt. „Der spart Energie, CO 2 , ist umweltfreundlich und schützt die Arbeiter“, versichert Abodahab.

Es gibt aber immer wieder Probleme mit Anwohnern und Anliegern. Das sei bei solchen Straßensanierungen keine Seltenheit, sagt der Abteilungsleiter Bau. „Wir sind aber bemüht, die Probleme umgehend zu lösen.“ Ralf Röttger verweist auf das Gespräch vom Morgen mit dem Mitarbeiter eines Pflegedienstes, der über die L 68 und K 14 zu einem Patienten nach Wickesberg muss. „Rein rechtlich ist er kein Anlieger“, betont er. Denn der Pfleger wolle ja nicht in den gesperrten Bereich, um dort etwas zu erledigen, sondern nur durchfahren. Ihm sei die Durchfahrt durch die Vollsperrung und Baustelle jedoch gewährleistet worden, was ihm ein Umweg von knapp zehn Kilometern ersparte.

Ein anderes Problem hatte Kerstin Böge, Anwohnerin von Unterscheideweg. Sie und ihre Nachbarn entlang der Landstraße bis Straßweg hatten erst am späten Montagnachmittag voriger Woche per Brief von der Baufirma erfahren, dass schon tags drauf, ab etwa 15 Uhr, die L 68 nicht befahr sein wird, weil der Haftkleber aufgetragen werden musste. Gleiches galt für Mittwoch und Donnerstag. Die Anwohner wurden gebeten, „Ihren persönlichen Tagesablauf so zu organisieren, dass Sie Ihr Grundstück nicht mit dem Pkw andienen oder verlassen müssen“. „Bei so wenig Vorlaufzeit ist es dann schon eine Kunst, einen Arzttermin abzusagen“, betont Kerstin Böge. Diese Information sei nicht bürgerorientiert gewesen, kritisiert die Anwohnerin. Zumal das Schreiben schon drei Tage vorher verfasst worden war.

Abodahab bedauert die Kurzfristigkeit der Information: „Das war sehr unglücklich und sollte so nicht sein.“ Er und Röttgen versprechen, dass sie noch einmal mit den Verantwortlichen der Baufirma sprechen und auf eine frühzeitigere Informierung der Anwohner drängen werden.

Hintergrund

NTA: Der Niedrigtemperaturasphalt (NTA) wird mit 20 bis 30 Grad Celsius weniger als mit den derzeit üblichen Temperaturen von etwa 160 Grad hergestellt.

Ausgangspunkt: Mit der Entwicklung der temperaturabgesenkten Asphalte war eine Reduktion der CO2-Emissionen mit dem angenehmen Effekt der Energieeinsparung verbunden, teilt die Bundesanstalt für Straßenwesen auf ihrer Homepage mit.

Vorteil: Die Dämpfe und Aerosole, die die Bauarbeiter beim Einbau des Asphalts einatmen, sind beim NTA deutlich geringer. Ab 2025 ist dieser im Straßenbau generell Pflicht.