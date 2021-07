Sanierung hängt am Breitband

Straßen

+ © Karsten Mittelstädt Der Teil des Gardelenberges oberhalb der Einmündung Hochstraße ist ein regelrechter Flickenteppich. Aber auch der Bereich zwischen Peter- und Hochstraße habe sich massiv verschlechtert. Die Stadt will deshalb in diesem Jahr die Straße Gardelenberg erneuern. Auch die Risse der Stadtstraße sollen gefüllt werden. © Karsten Mittelstädt

2018 wurden drei neue Verkehrsadern gebaut. Gardelenberg wird 2019 erneuert. Im März wird der Hambüchener Weg asphaltiert.

Von Karsten Mittelstädt

Tiefe Schlaglöcher wie an der Einfahrt Zur Landwehr gibt es reichlich in Hückeswagen. Genug Geld, um alle Straßen zu sanieren, aber nicht. Deshalb ließ die Stadtverwaltung das Stadtgebiet nach 2012 im vergangenen Jahr zum zweiten Mal mit einem Kamerafahrzeug befahren, um alle Schäden zu erfassen. Danach wurde eine Prioritätenliste aufgestellt, welche Straßen zuerst repariert werden. Im vergangenen Jahr gehörte die Hochstraße dazu. Die ist wieder neuwertig. „In diesem Jahr werden wir die Fahrbahn am Gardelenberg sanieren“, kündigte Waldemar Kneib vom Tiefbauamt im Bauausschuss am Donnerstagabend an. Kernbohrungen wurden ebenfalls am Donnerstag gemacht. Sie zeigen, dass die Straße oberhalb und unterhalb der Einmündung Hochstraße in schlechtem Zustand ist. Der Vergleich der Befahrungen 2012 mit 2018 zeigt, „einen gravierenden Zustandsverfall“, sagte Kneib. Erste Untersuchungen hätten gezeigt, dass es teilweise keinen Verbund der Asphaltschichten gibt. „Die reiben dann aneinander, vereinfacht ausgedrückt“, sagte Kneib. Weitere Kernbohrungen sollen zeigen, wie die Straße saniert werden muss.

Die Erneuerung des Gardelenbergs ist neben der Sanierung der Stadtstraße die einzige größere Maßnahme im Innenstadtbereich. „Was ist denn mit den Straßen im Außenbereich?“, wollte Shirley Finster (Die Grünen) wissen. Das hängt ganz von den Ausbauplänen der Energie- und Wasserversorgungs GmbH (BEW) ab, antwortete Bauamtsleiter Andreas Schröder. Die BEW baut bekanntlich in diesem Jahr das Breitbandnetz in den Außenortschaften aus. „Wir stimmen uns mit der BEW ab und hängen uns mit den Straßensanierungen dran“, erklärte Schröder. Ein großer Teil der Straßenerhaltungsmaßnahmen würde deshalb in diesem Jahr im Außenbereich stattfinden.

Stadtstraße zeigt schon erhebliche Risse in der Fahrbahn

Wurde die erst im Mai 2011 eröffnete Stadtstraße (Alte Ladestraße) bei der ersten Befahrung noch in Klasse II (fast neuwertig) eingestuft, wird der Zustand der Straße 2018 in Teilbereichen zwei Zustandsklassen, am Bêché-Kreisverkehr sogar um drei Klassen, schlechter eingestuft. Das erkennt schon der Laie an den teils langen Rissen in der Fahrbahn. Die Risse sollen möglichst noch in der ersten Jahreshälfte ausgebessert werden, kündigte Kneib an, der auch die Straßenbauaktivitäten des Jahres 2018 aufzeigte. Knapp eine Million Euro kosteten der Bau von drei neuen Straßen. Zwei davon dürften nur wenige Hückeswagener kennen: die Clarenbach- und die Carl-Benz-Straße im Gewerbegebiet West 2 wurden für 460 000 Euro neu gebaut. Der Ausbau des Hambüchener Weges vom Abzweig der Verlängerung der Montanusstraße bis etwa zum Haus Drei Birken (etwa 1550 Quadratmeter Fahrbahn) kostet 530 000 Euro. „Der Kostenrahmen wird eingehalten“, versicherte Kneib. Der neue Hambüchener Weg ist deutlich breiter und hat einen Bürgersteig. Je nach Witterung soll die Straße Anfang bis Mitte März asphaltiert werden.

KLASSIFIZIERUNG EAGLE EYE Die Stadt hat in den vergangenen Jahren fast doppelt so viel Geld in den Erhalt der Straßen gesteckt wie früher – nämlich 400 000 Euro. Dennoch hat sich der Zustand der Gemeindestraßen zwischen 2012 und 2018 leicht verschlechtert. Das ist das Ergebnis der zweiten Befahrung durch die Firma Eagle Eye im vergangenen Jahr. Sämtliche Gemeindestraßen wurden in Klassen (1 = neu bis 8 = erhebliche Schäden) eingeteilt.

Erneuert wurde auch die alte L 101 bis zur Einfahrt ins Gewerbegebiet West 2, Abzweig Winterhagen. Die Befahrung 2018 hatte gezeigt, dass es nicht nur Straßenschäden im oberen Bereich ab dem Abzweig nach Westhofen, sondern auch in der Linkskurve ins Gewerbegebiet gibt. „Da wir nicht wie ursprünglich erwartet teuer zu entsorgendes, teerhaltiges Material vorgefunden haben, konnte der Kostenrahmen trotz Erneuerung des Kurvenbereiches gehalten werden“, erklärte Kneib. Auch kleinere Maßnahmen wurden umgesetzt. In Wegerhof floß Regenwasser von der Fahrbahn auf Grundstücke. Das darf nicht sein. Eine neue Fahrbahnkante und ein neuer Gulli schützen die Anwohner vor den Regenmassen.