Stimmung der Händler vor Advent ist gut

Dank kalter Temperaturen sind die Menschen offenbar eher in vorweihnachtlicher Kaufstimmung als bei 20 Grad.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Bis zum ersten Advent ist es nicht mehr lange hin – und damit startet auch schon bald das Weihnachtsgeschäft. Die Einzelhändler in Hückeswagen sind gut vorbereitet und freuen sich schon auf die Kunden. So etwa Karsten Schlickowey vom Stilmix im oberen Island. „Wir sind gut gerüstet fürs Weihnachtsgeschäft“, sagt er.

Seitdem die Temperaturen auch winterlicher seien, gehe es merkbar los. „Bei 20 Grad kommt ja niemand auf die Idee, sich Gedanken über Weihnachten zu machen“, sagt Schlickowey schmunzelnd. Ein echter Deko-Trend sei in diesem Jahr die Kombination von Natur und Silber. „Das ist merkbar anders als in den Vorjahren, wo doch die Farbe Rot sehr dominant war“, sagt der Stilmix-Inhaber und deutet auf einen Holzbaum, an dem matt schimmernde Altsilberkugeln hängen. „Auch Aluminium ist in diesem Jahr beliebt“, sagt Schlickowey.

Rot sei indes natürlich nicht ganz aus den Schaufenstern vertrieben worden. „Das geht auch immer. Aber die Kombination von Holz und Silber ist wirklich ein Knaller“, sagt Schlickowey. Besonders freut sich der Stilmix-Inhaber über eine Lieferung hochwertiger Tischläufer der schwedischen Firma Svanfors. „Die kam pünktlich zum Wochenende bei uns an. Und jetzt werden die Läufer in die Weihnachtsdekoration integriert.“ Ein wenig Bedenken hatte Schlickowey, dass sie nicht pünktlich seien. „Denn schließlich muss der Läufer unter die Deko…“

Nach dem ersten Advent am kommenden Samstag werde dann der Fokus ein wenig weg von der reinen Deko hin zu Weihnachtsgeschenken gelegt. „Die Präsente werden ab dem ersten Advent auch wieder auf unserem Gabentisch in der Mitte zu sehen sein“, sagt Schlickowey, der zudem auf die gewachsene Zahl von Spirituosen verweist. Durch den Gin-Trend im vergangenen Sommer seien die Hückeswagener zunehmend auf den Geschmack von edlen Tropfen gekommen. „Wir haben als Standbeine Whisky und Gin, da haben wir in Bremen einen tollen Händler, der 4800 verschiedene Spirituosen auf Lager hat. Liköre sind nicht ganz so beliebt“, sagt Schlickowey, der sich sehr auf das Weihnachtsgeschäft freut.

Spielwarenhändler gestaltet fleißig um

Auch Uwe Heinhaus von Spiel- und Lederwaren Heinhaus an der Bahnhofstraße ist derzeit fleißig beim Umgestalten der Geschäftsräume. „Ein Riesenthema sind dieses Jahr die Lizenzthemen wie Spielzeug von ‚Paw Patrol‘ oder ‚Sam, der Feuerwehrmann‘“, sagt Heinhaus. Das seien typische Jungs-Themen, genau wie die Baukästen mit Mörtel und Ziegelsteinen der Firma Teifoc. „Da können die Kinder Burgen, Häuschen oder Brunnen bauen, indem sie echten Mörtel anrühren – ein richtiges Handwerkerspielzeug“, sagt Heinhaus. Für Mädchen seien eher die Playmobil-Welten Magic und Spirit interessant. „Dazu kommen Einhörner und Lamas als Plüschtiere.“

WEIHNACHTSGESCHÄFT TRADITION Traditionell gehört das Weihnachtsgeschäft, das in Deutschland meist Ende November beginnt, zu den umsatzstärksten Zeiten für manche Branchen. Zum sogenannten Weihnachtsgeschäft gehören aber auch Produkte, die ausschließlich für Weihnachten produziert werden – etwa Weihnachtsbäume.

Besonders freue er sich auch über die Rückkehr des klassischen Gesellschaftsspiels. „Die sind mittlerweile wieder ohne App und andere Technik gestaltet. Davon waren wir tatsächlich ein wenig überrascht“, sagt Heinhaus. Unter den neuen Spielen sei etwa „Exit“, bei dem man gemeinschaftlich Rätsel lösen müsse.

„Ein wenig spezieller ist dagegen das Spiel ‚Quer denken‘. Dabei muss man spielerisch eigene Verhaltens- und Denkmuster hinterfragen. „Wir haben davon schon einige verkauft“, sagt Heinhaus.