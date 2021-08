Sternsinger treffen sich zum ersten Mal

Gemeinde

Die Kinder kamen zum Singen, Werken und Kennenlernen ins Gemeindehaus. Die Botschaft lautet diesmal: „Wir gehören zusammen.“

Von Stephan Singer

Die Lehrerin habe den Kindern erzählt, dass es beim Sternsingen auch Süßigkeiten gebe. Max Albus lächelt verschmitzt und fügt mit Nachdruck hinzu: „Und natürlich möchte ich gerne Spenden sammeln für Leute, denen es nicht so gut geht wie uns.“ Der Siebenjährige nimmt Anfang des kommenden Jahres erstmals am Sternsingen in Hückeswagen teil. Zu einem ersten Treffen kamen jetzt vor allem neue aber auch „altgediente“ Sternsinger im Katholischen Gemeindehaus an der Weierbachstraße zusammen.

Max Albus spannte dabei gleich seinen Vater Holger Schmidt, den viele Hückeswagener auch als ehrenamtlich Aktiven aus dem Karneval kennen, mit ein. Ziel des Nachmittags, den Gemeinde- und Pfarrreferentin Jutta Grobe angesetzt hatte: Das Kennenlernen untereinander, das Einüben von Liedern und das Basteln der goldenen Kronen für die kleinen „Heiligen Drei Könige“.

„Wir sind ein eingespieltes und routiniertes Team, ich bin bereits über zehn Jahre als Helfer dabei“, beschreibt Michael Zlobinski die Arbeit mit Jutta Grobe. Genau wie sein Sohn ist Holger Schmidt zum ersten Mal mit von der Partie. Engagierte Kinderstimmen dringen aus dem großen Saal. Dort singen 14 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, die sich zum Sternsingen angemeldet haben, zur Flügel-Begleitung und unter Anleitung von Musiklehrerin Ruth Balling – die Lieder „sitzen“ schon recht gut, wie unüberhörbar ist. „Häufig haben wir mehr Mädchen als Jungen dabei. Das ist ja auch unter den Messdienern so. Aber heute haben wir tatsächlich mehr Jungen als Mädchen hier“, erzählt Jutta Grobe. Aus Erfahrung weiß sie, dass innerhalb der Kindergruppen, die sich zum Sternsingen auf den Weg machen, der Ablauf gut verabredet sein will: „Damit es keine Zickereien gibt, wer die Sammeldose tragen oder mit Kreide an das Haus schreiben darf, sollten dabei immer abgewechselt werden.“

Sternsinger stellen sich an die Seite von Kindern mit Behinderung

Die Jungen und Mädchen, Anfang 2018 waren es 60 an der Zahl, die in Hückeswagen unterwegs auf ihren Fußmarsch gingen, werden vor allem in den Straßenzügen und Siedlungen unterwegs sein, wo sie auch wohnen.

STERNSINGER-AKTION TERMIN Die Sternsinger-Aktion 2019 findet in Hückeswagen von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. Januar, statt. Der Aussendungs-Gottesdienst für die Sternsinger erfolgt am Donnerstag, 3. Januar, um 14.30 Uhr in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Dort beginnt der Sternsinger-Dankgottesdienst am Sonntag, 6. Januar, um 11 Uhr.

„Wer uns Sternsinger bei der Gemeinde bestellt, den besuchen wir auch. Ansonsten ist es auch möglich, sich einen Segen im Pfarrbüro abzuholen“, blickt Jutta Grobe auf die kommende Aktion aus. „Ab sofort schaue ich wie es läuft. Gucke, wer und wie viele Kinder sich anmelden und wer aus den Gruppen der Vorjahr noch einmal mitmachen möchte“, beschreibt die Gemeindereferentin. 60 Kinder beim vergangenen Sternsingen sei „schon eine ganz ordentliche Anzahl“ gewesen.

Unter dem Leitmotiv „Segen bringen – Segen sein“ lautet die Kernbotschaft der Sternsinger in 2019: „Wir gehören zusammen.“ Damit stellen sich die Sternsinger an die Seite von Kindern mit Behinderung, stellen exemplarisch Projekte in Peru vor. Dort gibt es eine einmalige Einrichtung der Katholischen Kirche in der Hauptstadt Lima namens „Yancana Huasy“, was „Haus der Arbeit“ bedeutet. Dort werden Kinder mit Behinderung auf gleichem Niveau gefördert wie in Deutschland.

In der Pause durften sich die Kinder beim Vorbereitungsnachmittag übrigens über diverse Kuchen und Kaltgetränke zur Stärkung freuen. Besonders beliebt bei den Sternsingern: der „Fanta-Kuchen“.

Über weitere Anmeldungen zum Sternsingen freut sich Jutta Grobe. Anmeldungen sind im Pfarrbüro, Weierbachstraße 15a, oder bei Jutta Grobe unter Tel. (01 74) 5 39 02 66 möglich.