Sternfahrt nach Wermelskirchen

Vom 29. bis 18. Juni können Radfahrer Kilometer sammeln. Das geht besonders gut bei der Sternfahrt.

Auch in diesem Jahr findet wieder die beliebte Aktion Stadtradeln statt. Vom 29. Mai bis 18. Juni können alle Einwohner der teilnehmenden Kommunen mit dem Fahrrad Kilometer für ihre Stadt oder Gemeinde erradeln – am Ende wird festgestellt, welche die fahrradaktivste Kommune im Oberbergischen Kreis ist. „Der Spaß und der Sport stehen wie immer bei dieser Aktion im Vordergrund“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Wie in den vergangenen Jahren wollen die vier Kommunen im Nordkreis mit einer besonderen Aktion auf das Stadtradeln aufmerksam machen und zum gemeinsamen Kilometer sammeln einladen. In diesem Jahr wird es am Sonntag, 4. Juni, eine Sternfahrt ausgehend von Hückeswagen, Marienheide, Wipperfürth und Radevormwald nach Wermelskirchen geben. Das Ziel wurde ausgewählt, weil gleichzeitig am 4. Juni dort das historische Trassenfest stattfindet, bei dem es zahlreiche Aktionen und ein Gewinnspiel gibt.

Der Zeitplan für die Sternfahrt: 10 Uhr Abfahrt in Marienheide am Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 19; 10.45 Uhr, Abfahrt in Radevormwald, Marktplatz; 11.15 Uhr, Abfahrt in Wipperfürth am Schienenbus, 11.30 Uhr, Ankunft in Hückeswagen am Bergischen Kreisel; 12 Uhr, gemeinsame Abfahrt aus Hückeswagen nach Wermelskirchen.

Am Bergischen Kreisel wird es eine Verpflegungsstation geben

Am Zwischenstopp am Schienenbus in Wipperfürth sowie am Sammelpunkt am Bergischen Kreisel in Hückeswagen wird es eine kleine Verpflegungsstelle geben. Außerdem werden hier touristische Informationen in Form von Kartenmaterial für Radtouren bereitgehalten, berichtet die Hückeswagener Tourismusbeauftragte Heike Rösner.

Beim Stadtradeln mitmachen könne jeder und damit mit seinem Fahrrad Kilometer für sein Team und seine Kommune sammeln, heißt es in der Ankündigung.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Stadtradeln in ihrer Stadt finden Interessierte auch im Internet: stadtradeln.de. rue