Steinebrunner/Siepert holen sich den Titel

Darts-Abteilung des TV Herbeck lud zu Doppelturnier ein.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Mit ernster Miene treten die Spieler abwechselnd vor die Darts-Scheibe, zielen mit dem Pfeil zwischen den Fingern auf eine Zahl und schicken das Spielgerät auf einen kurzen Flug. Manchmal folgt verhaltene Freude, manchmal treten die Teilnehmer in sich hinein murmelnd wieder vom Brett zurück. Wer sich nicht gerade duelliert, nutzt die Zeit, um seinen Spielpartner oder Partnerin etwas besser kennenzulernen.

Denn anders als bei den beiden ersten Vereinsmeisterschaften der Darts-Abteilung des TV Herbecks treten die Teilnehmer hier nicht im Einzel, sondern im Doppel an. Um den Wettkampf bis zum Schluss spannend zu gestalten, wurden versierte Spieler mit Neulingen und Besuchern gepaart.

Kevin Arias trainiert erst seit drei, vier Wochen regelmäßig beim TV Herbeck mit. Den Verein kennt er länger, kommt eigentlich aus dem Fußball, doch die Stollenschuhe hat er vor gut einem Jahr schon an den Nagel gehängt, erzählt der 24-Jährige. „Im Dezember habe ich dann die Darts-WM im Fernsehen gesehen und mir kurz danach bei Wupper Darts mein erstes Board besorgt und in den Keller gehängt.“ Über einen Bekannten fand er dann in die Darts-Abteilung des Vereins. Seitdem hat er eine neue sportliche Leidenschaft für sich entdeckt. Lange musste er nicht überlegen, ob er bei der Vereinsmeisterschaft des TV Herbeck mitmachen würde: „Ich liebe den Konkurrenzkampf.“

Auch Neulinge hatten Chance, länger im Turnier zu bleiben

Ein glückliches Händchen beweist er in der ersten Turnierstunde ebenfalls. „Es läuft nicht schlecht. Von drei Partien haben wir schon zwei gewonnen.“

Michael Joppien ist mit dem Zuspruch sehr zufrieden. „Die Stimmung ist hervorragend. Und über das Interesse können wir uns nicht beklagen“, sagt der Teamkapitän der ersten Mannschaft. In erster Linie dienen Vereinsmeisterschaften dazu, den Sport prominent zu platzieren und mehr Menschen davon zu begeistern. „Beim letzten Mal sind fünf Teilnehmer dem Verein beigetreten“, erzählt Joppien erfreut. Wie viele es diesmal sein werden, könne er nicht abschätzen. Die Partien seien alle sehr ausgeglichen, was dafür sorge, dass auch Neulinge eine Chance haben, länger im Turnier zu bleiben.

Nach gemütlich-geselligen acht Stunden stehen die Sieger des Bürgermeister-Mans-Pokals dann endlich fest: Felix Steinebrunner, der beste Darter im Verein, und Yvonne Siepert, die erst kürzlich erst Mitglied geworden ist, haben die Vereinsmeisterschaft für sich entschieden.