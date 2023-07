„Die Farben des Lebens“ zeigt Stationen eines bewegten Lebens eines Hückeswageners

Unternehmer Siegfried Keller, einer der Gründerväter des Berufskollegs, schrieb seine Autobiografie.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Das Berufskolleg Hückeswagen mag mit dem 2021 verstorbenen Unternehmer Harald Pflitsch nur einen Haupt-Ideengeber gehabt haben. Dafür hatte die Privatschule aber viele Geburtshelfer – die sich für die Umsetzung der Idee eingesetzt und starkgemacht haben. Einer davon war Siegfried Keller, der neben Pflitsch und den Firmen Recknagel, Clouth, Dohrmann und Kuhn zu den Gründervätern des Berufskollegs gehörte.

Jetzt gab der 84-Jährige mit seiner Frau Roswitha in der gerade im Entstehen begriffenen „Zukunftsschmiede“ des Berufskollegs in der ehemaligen Kapelle des Marienhospitals einigen Wegbegleitern mit seiner Autobiografie „Die Farben des Lebens“ einen Blick in sein bewegtes Leben. Es wurde ausgiebig in dem großformatigen Buch geschmökert, das von Keller an jeden mit einer persönlichen Widmung übergeben wurde.

Der Schulleiter des Berufskollegs, Gunnar Mühlenstädt, freute sich, neben seinen Kollegen auch Dieter Schruff sowie Vertreter der Firmen Dohrmann, Recknagel und Klingelnberg begrüßen zu können. Er selbst kenne Keller noch von seiner alten Wirkungsstätte. „Ich habe an meiner alten Schule erstmals von Ihrer Software gehört, wir haben uns auch auf der Messe didacta in Stuttgart getroffen. Jetzt bin ich hier, und Sie sind Gesellschafter“, sagte Mühlenstädt. Er spielte damit auf Kellers Beruf an. Der gebürtige Hückeswagener, der als Folge eines schweren Verkehrsunfalls, den er im Juli 1958 erlitt, fortan sein Leben mit einem gelähmten Arm führen musste, hatte als Berufsschullehrer CNC-Hefte und erste CNC-Software für Apple-Computer über den Verlag seiner Frau vertrieben.

Die Autobiografie – „sie ist weitgehend ein Bilderbuch, denn es sind über 200 Bilder darin enthalten“, erläuterte Keller – sei entstanden, als er und seine Frau vor kurzer Zeit Urgroßeltern geworden seien. „Es wird angesichts meines hohen Alters wohl kaum die Gelegenheit geben, mit meinem Urenkel Constantin noch Gespräche führen zu können“, sagte der 84-Jährige. Daher habe er sich dafür entschieden, ihm und auch seinen Freunden und Weggefährten die Geschichte seines Lebens aufzuschreiben. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Lebens seien die CNC-Software und der dazugehörige Verlag gewesen. Aber auch das Berufskolleg und die Firma Klingelnberg hätten eine große Rolle darin gespielt.

Keller zeigte sich begeistert davon, wie sich die Schule entwickelt habe. „Ich habe ja schon vor einigen Wochen gesagt – und ich glaube nicht, dass ich mich damit zu weit aus dem Fenster gelehnt habe –, dass das Berufskolleg in Hückeswagen die bestausgestattete Schule hier in der Region ist“, betonte er. Es sei toll, wie viel Wert die Schulleitung darauf lege, das Berufskolleg gut auszustatten. Keller war seinerzeit von Dieter Schruff angesprochen worden und war direkt begeistert von der Idee gewesen. „Ich kannte Dieter Schruff, weil er unsere Software QplusA für die Schule angeschafft hatte“, sagte Keller.

Die Begeisterung für Computer sei dabei plötzlich gekommen, sagte der Wuppertaler Unternehmer. „Dr. Axel Heymann war Referendar bei mir an der Berufsschule in Wuppertal. Er sagte zu mir, dass ich doch die Grundlagen der EDV kenne und unterrichte und dass es doch jetzt die kleineren Computer von Atari und Commodore geben würde. Wenig später kam dann der Apple IIe auf den Markt, und die habe ich dann angeschafft.“ 1975 sei das gewesen, und man habe die Datenverarbeitung mit einer neuen Generation von kleinen Computern verbunden.

Die Idee zur Vermarktung der CNC-Hefte und der dazugehörigen Software sei dann ebenfalls zu dieser Zeit gekommen. „Mein Mann war damals noch Lehrer und hat mir die Hefte immer zum Nachschub an den Messestand in Stuttgart gebracht“, sagte Roswitha Keller. „Er selbst durfte als Lehrer ja nicht zweigleisig fahren.“ Ein Mann sei zu ihr gekommen, der geradezu aufgelöst gewesen sei, weil er nicht gewusst habe, wie er die CNC-Maschinen bedienen soll. „Da ist mir klar geworden, dass er das mit unserem Heft lernen kann“, sagte Roswitha Keller.

Das Buch wurde von den Anwesenden interessiert durchgeblättert. „Das könnte mir durchaus ein Vorbild sein“, sagte etwa Schruff dazu. „Machen Sie doch auch eines für Ihre Urenkel“, sagte Keller daraufhin. Gabriele Döbler, die Geschäftsführerin des Berufskollegs, sagte, dass sie vor allem die Geschichte über Kellers Unfall sehr berührt habe. „Ich habe das Buch auch korrekturgelesen. Was Sie in den 1950ern da mitmachen mussten, wie man mit den Patienten damals umgegangen ist, das war schon schlimm zu lesen.“

Lebenslauf

1939 wurde Siegfried Keller in Hückeswagen geboren, Grundschule und Realschule besuchte er in der Schloss-Stadt, seine Ausbildung zum Maschinenschlosser absolvierte er bei der Firma Klingelnberg. Am 5. Juli 1958 verunglückte er mit dem Moped schwer, über den zweiten Bildungsweg machte er danach das Abitur und studierte Maschinenbau an der TH Aachen. Von 1968 bis 1986 war Keller Berufsschullehrer in Wuppertal, von 1986 bis zur Pensionierung 2012 leitete er als Unternehmer die Firma CNC Keller, die er dann verkaufte. Roswitha und Siegfried Keller haben zwei Töchter, vier Enkelkinder und einen Urenkel.