„Static Monsters Championships“: Hückeswagener belegt dritten Platz

Per Live-Stream nach Hückeswagen und in die Welt: Dominik Neumann stemmt hier einen Baumstamm, der 130 Kilogramm wiegt. Nach dem Absetzen geschah der Sturz, der die Verletzung bedingte.

Dominik Neumann aus Hückeswagen ist Strongman. Beim Wettbewerb brach er sich den linken Oberarm.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen/London. Es war eine zwiespältige Angelegenheit für Dominik Neumann. Beim Event, auf das der 39-Jährige sich im vergangenen halben Jahr intensiv vorbereitet hatte, belegte er am Ende den dritten Platz in seiner Gewichtsklasse. Allerdings hat sich der Hückeswagener dann, als ihm die Bronzemedaille bereits sicher war, den linken Oberarm gebrochen. „Es war eine alte Verletzung, die ich mir vor zwölf Jahren zugezogen habe. Das konnte der Arzt bei den Röntgenaufnahmen im Krankenhaus ganz eindeutig sagen“, erzählt der 39-Jährige nach der Rückkehr aus der englischen Metropole. Trotzdem ist er immer noch in einem gewissen Wettkampfhoch, wenn er über seine Teilnahme an den „Static Monsters Championships“ berichtet, für die er am vergangenen Wochenende nach London gereist war.

Dabei habe noch alles ganz gut und erfolgversprechend angefangen, erzählt er. In der Halle im Stadtteil Greenwich habe er erfahren, dass sich zwei der acht Mitbewerber in seiner Gewichtsklasse im Vorfeld verletzt hatten und nicht antraten. Ein weiterer hatte sich abgemeldet, ein vierter sich in der Vorbereitung in London verletzt und ein fünfter wegen Kreislaufbeschwerden nicht mit antreten können. Das sei natürlich ein deutlich zusammengeschrumpftes Teilnehmerfeld gewesen, was für ihn den logischen Vorteil gehabt habe, dass er sehr viel weniger Konkurrenz hatte. „Aber natürlich wurde mir der dritte Platz nicht geschenkt. Gegen die beiden anderen, beides absolute Favoriten, hatte ich aber keine Chance.“ Ein Amerikaner und ein Brite belegten die Plätze eins und zwei.

+ Dominik Neumann und seine Frau in London. Der linke Oberarm war bei einem Sturz gebrochen. © Neumann

Dann allerdings war das Baumstammheben an der Reihe, bei dem das Sportgerät 130 Kilogramm wog „Der Versuch hat noch geklappt, beim Absetzen des Stammes habe ich aber das Gleichgewicht verloren, der Stamm ist nach vorne weggefallen, und ich bin nach hinten umgekippt“, erinnert sich der 39-Jährige. Dabei sei er so unglücklich auf den linken Arm gefallen, dass dieser, wie sich im Krankenhaus herausgestellt habe, gebrochen war. „Der Arzt hat mir gesagt, dass es bei meinem Alter und meiner Konstitution völlig unnormal sei, dass ein Knochen bei so einem Sturz direkt bricht. Und auf dem Röntgenbild hat sich dann gezeigt, dass der Bruch an genau der Stelle passiert ist, an der ich mir den Arm vor zwölf Jahren schon einmal gebrochen hatte. Direkt dort, wo die Schraube im Knochen war“, sagt Neumann.

Das sei im Winter bei einem Sturz auf einer verschneiten Eisentreppe geschehen. „Ein dummer Zufall, genau wie der erneute Bruch jetzt. Und beides hatte absolut nichts mit dem Sport zu tun, sondern es waren blöde Unfälle“, betont der Hückeswagener. Neumann lobt die Organisation und seine Versorgung in London. „Man hat sich super und sofort um mich gekümmert. Ich bin ins Krankenhaus gebracht worden, dort wurde ich erstversorgt“, versichert der 39-Jährige, der die Operation allerdings dann doch in Deutschland vornehmen lassen wollte.

Den Spaß und die Freude an der Teilnahme bei der Weltmeisterschaft der stärksten Menschen hat er sich aber auch durch dieses Missgeschick nicht verderben lassen. „Es war eine großartige, freundschaftliche Stimmung in London“, erzählt Neumann. Er habe etwa einen Mann mit nur einem Arm gesehen, der an den Wettbewerben teilgenommen und dabei einen neuen Rekord aufgestellt habe – 60 Kilogramm mit nur einer Hand. „Das war ein echter Gänsehautmoment! Und natürlich auch die Tatsache, dass ich auf dem dritten Platz gelandet bin – das kann mir keiner nehmen“, sagt er. Die entsprechende Medaille wird ihm jetzt per Post nachgesendet.

Mit seinem Sport will der Hückeswagener trotz des Missgeschicks keineswegs aufhören. „Ich wurde am Mittwoch operiert, dann kommt Reha und drei Monate Pause. Dann geht es weiter. Ich werde auf jeden Fall versuchen, im nächsten Jahr wieder bei der ‚Static Monster Championships‘ teilzunehmen“, versichert er.

Denn für sein längerfristiges Ziel sei jeder Titel wichtig, den er bis dahin vorweisen könne. „Ich möchte in einigen Jahren mein eigenes Studio aufmachen. Da hilft es natürlich, wenn ich entsprechende Titel gewonnen habe“, betont der 39-Jährige, der hofft, diesen Traum vielleicht in zehn Jahren umsetzen zu können.

Der Wettkampf in London

Wettbewerb: Bei den „Static Monsters World Championships London 2023” waren Frauen und Männer aus 19 Nationen am Start. Diese traten in unterschiedlichen Gewichtsklassen gegeneinander an; Dominik Neumann aus Hückeswagen war in der offenen Gewichtsklasse vertreten.

Sieger: Den ersten Platz in seiner Klasse belegte Joshua Pattison, Dan Hynd landete auf Platz zwei, und der 39-jährige Hückeswagener bekam die Bronzemedaille.