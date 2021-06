Starthilfe in ein selbstständiges Leben

Gotteshütte

Das Projekt „Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen“ der Gotteshütte hat ein erfolgreiches erstes Jahr hinter sich.

Ein gutes Jahr alt ist das Projekt „Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen“ der Gotteshütte. Geleitet wird es von den Erziehern Dorle Kubicki, Ulrike Weuster-Pollnow und Torsten Döpp sowie der Sozialarbeiterin Benita Kaiser. „Wir haben im Februar vorigen Jahres angefangen“, blickt Letztere zurück. „Los ging es mit jungen Flüchtlingen, die im Alter zwischen 16 und 21 Jahren waren und auf ein selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung vorbereitet werden sollen.“

Die zwölf Plätze sind auf sechs Wohnungen in Hückeswagen und Wipperfürth verteilt, in denen jeweils zwischen einer und drei Personen Platz finden. Das Angebot sei mittlerweile aber offen für alle jungen Erwachsenen, die diesen Hilfebedarf hätten, betont Kaiser. „Derzeit sind vier Deutsche und fünf Flüchtlinge bei uns untergebracht, die Dauer des Hilfebedarfs wird zunächst vom Jugendamt festgelegt.“ In der Regel sei das ein halbes Jahr, bei Bedarf könne verlängert werden. Die vier Mitarbeiter verstehen sich in erster Linie als Mentoren für ihre jungen Klienten: „Klar sehen wir zu, dass sich die Frauen um die Mädchen kümmern und Torsten um die Jungs – aber das geht eben auch nicht immer“, sagt Kaiser.

„Wir schauen genau hin, für wen dieses Angebot passt.“

Benita Kaiser, Sozialarbeiterin

Jeder Mitarbeiter sei Bezugsperson für zwei bis vier Jugendliche. Einmal in der Woche findet eine Teamsitzung statt, in der sich die Mitarbeiter über ihre Bezugsjugendlichen austauschen, so dass jeder immer auf dem gleichen Stand ist. Zusätzlich ist jeden Donnerstagabend Bewohnerversammlung im Haupthaus, dem ehemaligen Dr.-Aufgebauer-Haus gegenüber des Johannesstifts. „Da geht es um den gegenseitigen Austausch, um eine Reflexion der vergangenen Woche“, berichtet Kaiser.

In ihrer Arbeit gehe es vor allem darum, die jungen Menschen auf ein Leben alleine vorzubereiten: „Wir versuchen, gemeinsam mit den Jugendlichen eine berufliche Perspektive zu finden, gehen mit ihnen zu Vorstellungsgesprächen, helfen beim Schreiben von Bewerbungen, beim Kontakt zum Arbeitsamt oder zur Schule“, zählt die Sozialarbeiterin auf. Aber auch ganz simple Dinge, wie etwa eine vernünftige Kontoführung, müsste oft vermittelt werden.

Überhaupt sei der Umgang mit Geld für viele der jungen Menschen schwierig. „Daher wird es von uns verwaltet. Das aber immer lockerer, je besser sie damit umgehen können“, versichert die Mitarbeiterin der Gotteshütte. Tagsüber sind die Bewohner bei der Ausbildung oder in der Schule, nachmittags stehen Hausbesuche und Gespräche mit den Betreuern an. Kaiser: „Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Jugendlichen.“

Beim „Sozialpädagogisch Betreutem Wohnen“ handele es sich um ein Angebot im Rahmen der differenzierten Jugendhilfe, erläutert Jochen Tweer, Fachbereichsleiter „Stationäre Wohngruppen“ bei der Gotteshütte: „Wir schauen genau hin, für wen dieses Angebot passt. Wir wollen keine ‚Krawallgruppe‘ zusammenstellen – nach dem Motto: Wenn gar nichts mehr geht, dann geht’s eben in die eigene Wohnung.“ Es sei vielmehr eine Art Prämierung: Wer gezeigt habe, dass es in der betreuten Gruppe klappe, dürfe in die eigene Wohnung.

Um am Projekt teilnehmen zu können, müssten die Jugendlichen zudem eine gewisse Eigenverantwortung mitbringen: „Wir sind von 10 bis 20 Uhr unter der Woche da, sonst gibt es nur ein Bereitschaftstelefon“, sagt Benita Kaiser. Auch die Motivation, an sich selbst zu arbeiten, müsse vorhanden sein. Dann aber könne das Angebot eine sehr gute Starthilfe in ein selbstständiges Leben sein, betonen Tweer und Kaiser.

