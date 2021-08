Starke Stimmen begeistern Publikum

Konzert

+ © Theresa demski Überraschung im Konzert: Während die Sänger gerade noch in bunten Schals vom Gesang der Engel erzählten, tauschen sie die Schals in afrikanische Tücher und singen afrikanische Melodien – ergänzt durch Trommeln und Rasseln. © Theresa demski

Joyful Gospels und Chorgemeinschaft Strassweg 1888 sorgen für unvergesslichen Konzertabend.

Von Theresa Demski

Von der Empore klingen klare Stimmen durch die katholische Pfarrkirche. Über den Bänken treffen sie auf Melodien, die Dirigentin Astrid Ruckebier aus dem Altarraum auf die Reise durch das Kirchenschiff geschickt hat. Das Ergebnis begeistert. Es klingt nach Weihnachten, nach starken Stimmen, nach viel Übung und noch mehr Leidenschaft. So wenig wie es die Sänger des Ensembles Joyful Gospels auf ihren Plätzen hält, so wenig hält es am Ende das Publikum auf den Sitzen. Mit großem Applaus bedanken sich die Zuhörer am Ende für einen besonderen Konzertabend.

Der ist nicht nur von viel Bewegung und wechselnden Standpunkten der Sänger geprägt, sondern auch von zahlreichen Überraschungen. Unterstützung bekommen die Gospelsänger von Petra Rützenhoff-Berg und ihrer Chorgemeinschaft Straßweg 1888. Während der große bunte Chor englischsprachige Gospels im Gepäck hat, präsentiert der Männerchor vor allem deutsche Weihnachtslieder – mit viel Schwung und einer engagierten Klavierbegleitung der Chorleiterin. Das „Ave Maria der Berge“ erklingt ebenso wie der Wunsch nach einer weißen Weihnacht. Und schließlich nehmen die Sänger ihre Zuhörer mit auf hohe See, klingen fast wie ein Shanty-Chor, bevor sich die „Stille Nacht“ in die Melodien schleicht.

Überraschungen hat auch der Gospelchor dabei: Während die Männer und Frauen gerade noch in bunten Schals von dem Gesang der Engel erzählten, tauschen sie nun die Schals in afrikanische Tücher und die traditionellen Weihnachtsklänge in afrikanische Melodien.

Sängerinnen und Sänger schaffen ein musikalisches Kunstwerk

Dann kommt der Chor in Bewegung. Plötzlich beginnen die Sänger zu klatschen und schnipsen und schaffen so ein musikalisches Kunstwerk. Das wird ergänzt durch Trommelschläge und Rasseln. Die Kirche scheint ein bisschen zu beben. Der Funke springt über, und die Weihnachtsfreude ist den Sängern und den Zuhörern ins Gesicht geschrieben.

Es sei gar nicht wichtig, den Text zu verstehen, hatte der Moderator erklärt: „Die Musik will gefühlt werden.“ Das gelingt mit den afrikanischen Melodien spielend. Bevor die Sänger zu Kerzen greifen und mit einer stillen Meditation eines afrikanischen „Ave Maria“ beginnen, lassen sie sich den begeisterten Applaus gefallen.

Zum Finale wechselt der Chor erneut die Sprache, wählt bei „Gaudete“ erst das Lateinische und mit „Adiemus“ schließlich jene erfundenen Laute von Karl Jenkins.

Solistin Inka Weischet krönt das Konzert mit ihrem bewegenden Einsatz. Während die Sänger hinter ihr die bekannten Melodien formen, wächst sie über sich hinaus. Die perfekte Ergänzung. Dafür bedankt sich das Publikum mit tosendem Applaus.