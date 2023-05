Standortlotsin hat neues Büro bezogen

Margareta Coenen ist Weitblick-Lotsin in Hückeswagen. Das Büro befindet sich jetzt in der Bahnhofstraße 18.

Margareta Coenen ist ab sofort am Bahnhofsplatz 18 zu erreichen.

Von Joachim Rüttgen

Der Eingang am Bahnhofsplatz liegt zwischen Restaurant und Bürgerbüro. Dann ins zweite Obergeschoss, leicht verschwenkt geradeaus in den Gang, dann die erste Tür links... Was etwas kompliziert klingt, ist auch etwas verzwickt, aber Beschilderungen weisen den Weg ins neue Büro von Standortlotsin Margareta Coenen von der Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises.

Die 70-Jährige ist umgezogen. Nur einen Katzensprung von ihrem ehemaligen Domizil entfernt, hat sie am Bahnhofsplatz 18 ihr neues Büro bezogen. Hell, freundlich, einladend. Hier befindet sich die Lotsin in angenehmer Umgebung: das Jugendamt hat dort Räume, hier werden Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt, und hier soll auch bald die Polizei eine Anlaufstelle haben, sagt die Lotsin.

Derzeit ist sie viel mit der Hilfe für Geflüchtete beschäftigt

Nachdem der Umzug durch viele Helfer an einem Tag erledigt war, ging die Arbeit von Margareta Coenen ohne Pause weiter. Derzeit ist sie sehr viel damit beschäftigt, geflüchteten Menschen beim Ausfüllen von Formularen zu helfen. Auch bei der Wohnungssuche, bei Arztbesuchen, Problemen mit Rezepten oder bei Kontoproblemen unterstützt sie die Menschen.

Zwei bis drei Ratsuchende kommen pro Woche in die Sprechstunden, „auch von ersten Geflüchteten kommen welche, denn immer wieder gibt es Änderungen vor allem beim Wohn- und beim Kindergeld“, berichtet die Lotsin. Ohne Übersetzer-Gerät würde die Hilfe nicht funktionieren. „Dabei besuchen alle Geflüchteten Deutschkurse“, sagt sie. Einen leitet ihr Kollege Joachim Kutzner, der sich hauptsächlich um die Flüchtlingsarbeit kümmert, denn Margareta Coenen kümmert sich auch noch um ihre „Helferlein“ – derzeit etwa 15 Menschen, die bei Alltagsdingen ihre Unterstützung anbieten.

Der Bedarf ist riesig – für Einkaufsfahrten, Fahrten zu Ärzten, zur Fußpflege, zum Friseur, zum Rehasport, mal zu einem Besuch im Johannesstift.

Der Traum der Lotsin: ein größeres Auto für einen besseren Transport. Die Lotsin würde sich außerdem über noch mehr ehrenamtliche Helfer freuen – für „Helferlein“, die Flüchtlingsarbeit, aber auch für Stadtbibliothek an der Friedrichstraße. „Ich suche immer auch Paten für Flüchtlinge“, sagt Margareta Coenen, die sich für Weitblick auch um das Trauercafé kümmert.

Mehr Kapazitäten hat die 70-Jährige nicht, da sie sich ja auch politisch und in diversen Ausschüssen engagiert und außerdem als Schöffin am Amtsgericht tätig ist. Den Sozialführerschein in den achten und neunten Klassen für mehr soziale Kompetenz würde sie gerne wieder aufleben lassen. Am 1. Juli feiert sie als Standortlotsin und feiert Weitblick zehnjähriges Bestehen in Hückeswagen. Und es gibt noch so viel zu tun...

Kontakt: Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises, Standortlotsin Margareta Coenen, Bahnhofsplatz 18, Tel. (0178) 5853887, E-Mail: weitblick@hueckeswagen.de – Sprechstunde mittwochs, 10 bis 12 Uhr, donnerstags, 17 bis 19 Uhr.