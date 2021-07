Städtische Brücken sind standsicher

Untersuchung

Die Fußgängerbrücke am Stadtparkauslauf. Betonabplatzungen und Geländer zeigen Sanierungsbedarf. Sie hat die Zustandsnote 2,9.

Alle drei Jahre müssen die Bauwerke untersucht werden. Sanierungsbedarf herrscht bei vielen.

Von Karsten Mittelstädt

Alle 20 städtischen Brücken sind standsicher, zum Teil aber sanierungsbedürftig. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Stadtverwaltung regelmäßig durchführen muss. Dabei werden Zustandsnoten von 1 bis 4 vergeben (siehe Kasten). „Ab 3,5 ist der Zustand ungenügend und es müssen Sofortmaßnahmen, wie zum Beispiel Vollsperrung, ergriffen werden“, erklärte Waldemar Kneib (Tiefbauamt), als er das Ergebnis der alle drei Jahre stattfindenden Untersuchung im Ausschuss für Bauen und Verkehr vorstellte. „Solche Brückenbauwerke haben wir in Hückeswagen derzeit nicht“, versicherte Kneib.

Wohl aber solche, deren Zustand zwischen 2,9 und 3,2 liegt. Im Vergleich zur Hauptuntersuchung 2015 ist der Zustand der untersuchten Brücken nahezu unverändert. Kneib: „Aber sie rosten zum Teil vor sich hin, was die Lebenszeit verkürzt.“ Lediglich bei einer Brücke hat sich der Zustand verbessert - der Brücke Mühlenberg. Sie rutschte von Note 3,2 auf 2,8. Das liege aber weniger an der Standsicherheit, sondern am Geländer, das erneuert wurde. Leicht verbessert hat sich auch der Zustand der Holzbrücke im Stadtpark über den Brunsbach. Das lag aber allein am vergangenen trockenen Sommer, der aufgrund der Trockenheit zu weniger Moosbefall führte.

Untersucht wird beispielsweise, ob es Betonabplatzungen mit offen liegender Bewehrung an der Unterseite gibt, wie bei Brücken im Stadtpark. Oder vermoderte Balken, Unebenheiten im Gehbelag, und bei Holzbrücken wird auf Pilzbefall geachtet.

„Die Verkehrssicherheit der Brücken ist für uns das Allerwichtigste“, erklärte Kneib. Und die ist überall gegeben. Die Brücken in Goldenberg und Odenholl erhalten neue Geländer, kündigte er an. Was mit den Brücken im Stadtpark geschehe, müsse man abwarten.

„Verrohrung ist das Schlimmste, was man Gewässern antun kann.“

Andreas Schröder, Bauamtsleiter

Der Stadtpark liegt im Bereich des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek). Eventuell werden sie im Zusammenhang mit dieser Planung erneuert. Die nächste Hauptprüfung liegt 2021 an, die solle abgewartet werden. Dringender Handlungsbedarf bestehe nirgends, allerdings sei bei den Brücken Hämmern und Wiehagener Straße/Busenbach der Warnwert erreicht. Noch könnten alle Brücken im Stadtgebiet saniert werden, aber ab 2022 will die Verwaltung intensivere Planungen aufnehmen. Dann geht es um Fragen wie Sanierung, Neubau und Abbruch.

HAUPTUNTERSUCHUNG BEI BRÜCKEN UNTERSUCHUNG Gesetzlich vorgeschrieben ist, Brückenbauwerke alle drei Jahre im Wechsel einer Haupt- und einer einfachen Prüfung zu unterziehen. Bei der Hauptuntersuchung werden alle Teile „handnah“ untersucht, ansonsten handelt es sich um eine erweiterte Sichtprüfung. Um das Budget der Straßenunterhaltung, aus dem die Brückensanierungen bezahlt werden, nicht zu sehr zu belasten, wurden die Prüfungen aller 20 städtischen Brücken auf drei Jahre aufgeteilt. In diesem Jahr wurden sieben Brücken untersucht. NOTEN Die Zustandsnoten reichen von 1 = sehr gut bis 4 = ungenügender Zustand. Folgende Brücken wurden untersucht (in Klammern die Note): Westenbrücke (2,9), Mühlenberg (3,2) Wiehagener Straße (3,0), Hämmern (3,2), drei Brücken im Stadtpark (2,9 bis 3,0)

„Können nicht manche Brücken, beispielsweise im Stadtpark, ersetzt werden, indem der Bach nur im Bereich des Überganges verrohrt wird. Das würde die Unterhaltskosten doch erheblich senken“, fragte Jürgen Becker (SPD). Davor warnten sowohl Kneib als auch Bauamtsleiter Andreas Schröder. Die Rechen vor den Rohren neigen dazu zu verstopfen, was Personaleinsatz erfordere. Schröder: „Verrohrung ist das Schlimmste, was man einem Gewässer antun kann.“