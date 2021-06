Stadtzentrum hat gut sich entwickelt

Kaum Leerstände

+ © Karsten Mittelstädt Steht nach wie vor zum Verkauf: die frühere Filiale der Volksbank Remscheid-Solingen an der Peterstraße 9. © Karsten Mittelstädt

Leerstände wie die der alten Volksbank-Filiale sind selten in Hückeswagen. Die Struktur ist insgesamt gut, sagt die Werbegemeinschaft.

Von Karsten Mittelstädt

Immobilien zu veräußern ist selbst für die Volksbank Remscheid-Solingen nicht einfach. Am 4. Juli vergangenen Jahres bezog die Hückeswagener Filiale ihre neuen Räume am Etapler Platz 8. Seither versucht die Bank, die alten Räume an der Ecke Peterstraße/Etapler Platz zu verkaufen. Noch gibt es keinen Käufer für die rund 260 Quadratmeter große Geschäftsfläche. „Aber wir haben Interessenten, mit denen noch Gespräche geführt werden“, versichert die Sprecherin der Volksbank, Kristina Hellwig. Eine Kaufsumme wollte sie nicht nennen, ein potenzieller Käufer kann sich aber über einen massiven Tresor freuen, sofern er ihn benötigt. Ob Einzelhandel, Rechtsanwalt oder ähnliches, die Volksbank könnte sich laut Hellwig beides als Nutzer vorstellen.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Leerstände sind in Hückeswagen derzeit relativ selten. „Mit der augenblicklichen Situation kann man zufrieden sein“, sagt Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft. Der einzige Leerstand am Etapler Platz, in den Räumen des früheren Elektronikmarktes „Expert“, wird am 1. Februar beendet. Dann nutzt eine Kodi-Filiale die Räume, wie Thomas Nebgen, Vorstandsvorsitzender des Gebäudeeigentümers GBS, bestätigte. In der zweiten Märzhälfte soll eröffnet werden.

Nebenan zieht Friseurmeisterin Mirzeta Mujezinovic ein und eröffnet voraussichtlich Ende April, Anfang Mai ihren Salon.

Käufer beziehungsweise Nachmieter werden allerdings für andere Objekte gesucht. Während der Hotelbetrieb noch weiterläuft, wurde das Café im „Hotel Zur Post“ geschlossen. Ebenso wie die Volksbankfiliale ein Leerstand an exponierter Stelle, unmittelbar an Hückeswagens zentraler Kreuzung. Auch schon seit einiger Zeit leer steht die Hirsch-Apotheke an der Friedrichstraße und die Geschäftsräume unterhalb von Stilmix auf der Islandstraße - derzeit insgesamt eine überschaubare Zahl, sagt Heinhaus.

Überalterung zu verhindern, ist die Schlüsselaufgabe der Zukunft

„Insgesamt ist die Struktur in Hückeswagen gut. Wir haben noch eine Handvoll inhabergeführter Geschäfte.“ Insgesamt habe sich das Zentrum in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Dabei verlagerte sich das Einkaufszentrum langsam von der Islandstraße zum Etapler Platz.

Es sei von großer Bedeutung, dass die Waren für den täglichen Bedarf abgedeckt sind. „Natürlich hätte ich auch gerne einen Baumarkt und ein Kino in Hückeswagen“, das sei aber unrealistisch, sagt der Einzelhändler. Vielmehr versuche die Werbegemeinschaft schon seit längerem, beispielsweise ein Geschäft mit Fisch- und/oder Käsewaren nach Hückeswagen zu holen. Heinhaus: „Es gibt hier alles, nur nicht in der Tiefe.“ Damit meint er, dass es beispielsweise bei Obst und Gemüse zu den großen Lebensmittelgeschäften in der Stadt und Wiehagen keine Alternative mehr gibt, seit die Metzgerei Kriegel diese Waren nicht mehr anbietet.

Von der Kommunalpolitik erwartet der örtliche Einzelhandel, dass sie die Voraussetzungen schafft, damit sich junge Familien in Hückeswagen ansiedeln. „Die brauchen wir für einen funktionierenden Einzelhandel in der Innenstadt“, sagt Uwe Heinhaus. Ansonsten sei es schwer für die inhabergeführten Geschäfte, Nachfolger zu finden, wenn für die nächste Generation nicht absehbar sei, dass es auch künftig genug Käuferpotenzial in Hückeswagen gebe. Die Überalterung zu verhindern ist für den Sprecher der Werbegemeinschaft die Schlüsselaufgabe in den kommenden Jahren.