Stadtpark erhält einen Boule-Platz

Verein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ hat siegreiches Projekt der Herbst-Abstimmung umgesetzt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Spaß ist etwas anderes, aber Volker von Bredow und sein Mitarbeiter Tim Schröder müssen dadurch, wollen sie doch bis zum Wochenende fertig sein. Und so trotzen sie dem dichten Regen und verteilen den Frostschutz in dem zwölf mal drei Meter großen Spielfeld, dessen Randsteine sie tags zuvor gesetzt hatten.

Am vergangenen Mittwoch hatten sie auch die Fläche vor der Mauer im Stadtpark gegenüber der Stadtbibliothek, die ein Handballmotiv des ATV ziert, begradigt. Nun entsteht die erste, zehn bis 15 Zentimeter dicke Schotterschicht für den neuen Boule-Platz.

Es folgen noch fünf Zentimeter Edelsplitt (Planung) und eine drei bis vier Zentimeter dicke Schicht aus feinstem Dolomitsand, auf der später die Kugeln rollen sollen. Jede einzelne Schicht wird mit der Rüttelplatte verdichtet, den Rest soll der Regen übernehmen. Von dem gibt es zurzeit ja reichlich.

Frank Jeschke und Yong-Hun Kim sind gekommen, um sich den Fortschritt der Arbeiten anzuschauen. Und die Vorsitzenden des Beirats und des Gesamtvereins von „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ sind offensichtlich zufrieden. Im September hatten sich die Mitglieder des Fördervereins für Hückeswagen mehrheitlich für dieses Projekt entschieden, das den Stadtpark aufwerten soll.

„Wir haben dann mit der Stadt gesprochen, was der beste Standort ist“, berichtet Frank Jeschke. Heraus kam die Fläche vor der „Handball“-Mauer, auf der bis Januar 2019 noch Toilettenhäuschen gestanden hatten. Ursprünglich hatte der Ein-Euro-Verein sogar mit dem Bau einer weiteren Spielfläche geliebäugelt, das war aber aus zwei Gründen nicht machbar: Zum einen hätte eine in den Gehweg hineingeragt, zum anderen „haben uns die Kosten doch sehr überrascht“, gesteht Yong-Hun Kim. Für die neue Spielbahn werden 6000 bis 6500 Euro fällig, die aus den Spenden der Vereinsmitglieder bezahlt werden. Ziel des 2015 gegründeten Fördervereins ist es, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen, die mindestens einen Euro monatlich als Beitrag leisten. Diese Beiträge werden danach in soziale, kulturelle oder sportliche Projekte und Ideen in Hückeswagen investiert. Welches Projekt beziehungsweise welche Idee durch den Verein umgesetzt wird, bestimmen die zahlenden Vereinsmitglieder in Form einer Abstimmung auf der vereinseigenen Internetseite www.1eur-hw.de.

Der Ein-Euro-Verein stiftet zusätzlich noch den Rollrasen zwischen Spielfläche und Gehweg, eine Bank und ein Schild mit den Spielregeln sowie dem Kontakt zum Hückeswagener Petanque-Klub. Dessen Mitglieder freuen sich natürlich über die zusätzliche Spielfläche. „Unser Hauptspielplatz wird zwar weiterhin der kleine Platz am Sportplatz bleiben, aber unsere Sportart gerät mit der neuen Bahn im Stadtpark mehr in den Fokus“, zeigt sich Bettina Breidenbach überzeugt.

Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, hatte zwar in der vorigen Woche im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, dass einige Leichtathletik-Anlagen des Sportplatzes auf den kleinen Platz oberhalb verlegt werden könnten, um hinter dem Tor ein Mini-Fußballfeld anzulegen. Bettina Breidenbach geht dennoch davon aus, dass ihr Verein Petanque 04 Hückeswagen weiterhin dort seine vier, fünf Bahnen ziehen kann. „Für uns sollte in der Mitte noch Platz bleiben“, betont sie.

Immenser Aufwand für Unterstand am Radweg

Derweil hat der Ein-Euro-Verein auch 1000 Euro an die Anwohner der Marktstraße übergeben, damit diese den Stoff für 40 neue Handwerkerfahnen kaufen können. Das Nähen übernehmen sie selbst. Von 116 Mitgliedern des Ein-Euro-Vereins hatten im Juni 110 dafür gestimmt, die Marktsträßer mit dieser „Finanzspritze“ zu unterstützen.

Schwieriger ist dagegen ein anderes Projekt: Bereits vor vier Jahren, im September 2019, hatte sich die Mehrheit der Mitglieder für den Bau eines Unterstands am Radweg entschieden. „Der ist immer noch in der Planung“, berichtet Frank Jeschke. Aktuell sei er in Bearbeitung bei einem Planungsbüro in Gummersbach. Der Aufwand sei jedoch immens.

„Wir mussten die untere Wasserbehörde kontaktieren“, sagt Yong-Hun Kim. Sogar Ausgleichsflächen hätten dafür ausgewiesen werden müssen, erläutert sein Amtskollege vom Beirat. „Das ist schon ein Riesengedöns“, meint Jeschke und lächelt. Dennoch hofft er, dass der Unterstand noch in diesem Jahr errichtet werden kann.

Der neue Boule-Platz jedenfalls soll bereits Ende August mit einem kleinen Fest eingeweiht werden. Danach können die Spieler dort dann mit ihren Kugeln aufs „Schweinchen“ zielen.

Ran ans Schweinchen

Der Verein: Der Klub Petanque 04 Hückeswagen besteht seit 19 Jahren und hat aktuell 14 Mitglieder. Die treffen sich regelmäßig dienstagsabends ab 18 Uhr auf dem kleinen Ascheplatz oberhalb des Sportplatzes Schnabelsmühle. Gespielt wird dann bis zum Einbruch der Dunkelheit. Interessenten können jederzeit vorbeikommen.

Das Spiel: Boule – auch Petanque, Boccia oder Boßeln genannt – ist ein Präzisionsspiel, bei dem die Spielkugeln so dicht wie möglich an die Zielkugel gelegt (gerollt) oder in den Zielbereich geschossen (geworfen) werden. Spielziel ist es, seine Kugeln so nah wie möglich am „Schweinchen“, das ist die Zielkugel, zu platzieren.