Stadtbibliothek wirbt in eigener Sache

Alle Ratsmitglieder erhielten vor der Sitzung einen Brief des Freundeskreises.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Ist die Stadtbibliothek ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur oder „überflüssiger Luxus“? Wenn es nach der AfD geht, dann Letzteres. Macht doch die Fraktion im Stadtrat seit geraumer Zeit kein Hehl daraus, dass sie die Bücherei an der Friedrichstraße gerne aus Kostengründen geschlossen sähe – zum Missfallen der übrigen Fraktionen und der Verwaltung.

Die wiederum hatte den Fortbestand der Bücherei bei der Einführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 selbst in Frage gestellt, was aber keine politische Mehrheit hatte. Wenn heute, Dienstag, in der Ratssitzung über den Haushalt 2023 abgestimmt wird, könnte die Stadtbibliothek erneut ein Thema sein. Der Vorstand des Freundeskreises hat daher im Vorfeld einen Brief an alle Ratsmitglieder geschickt, in dem er die jüngere Bilanz seiner Zusammenarbeit mit der Bibliothek auflistet.

Nach den Restriktionen der Corona-Pandemie habe auch die Stadtbibliothek als Standort für die Benutzung von Medien sowie als ,kommunales Wohnzimmer’ wieder ihre volle Aktivität aufnehmen können, schreibt Vorsitzender Dr. Axel Bornkessel. So habe sich die Zahl der Nutzer erholt. Nach 5362 im ersten Corona-Jahr 2020 sackte sie auf 4215 in 2021 ab. Bis Mitte November 2022, als die größten Schrecken der Pandemie bereits vorbei waren, waren wieder 5446 Besucher registriert worden. „Auch die Zahl der Neuanmeldungen hat zugenommen – von 148 in 2020 auf 180 im November 2022“, berichtet Bornkessel. Die Frequenz der Nutzer der Bergischen Onleihe sei in diesem Zeitraum konstant geblieben.

Wichtig seien auch die Erlöse aus dem Reparaturcafé

Der Freundeskreis sowie die von ihm angeworbene Zahl der Sponsoren hätten erfreulicherweise trotz der Einschränkungen durch die Pandemie ihre Unterstützung dieser Institution fortsetzen können. „Dank der regelmäßigen monatlichen Zuwendungen unserer Sponsoren sowie zweier Spenden der Volksbank Oberberg über 2500 Euro Ende 2020 und der Sparkasse von 1500 Euro im vorigen Jahr war es dem Freundeskreis regelmäßig möglich, Medien – hauptsächlich für die Benutzung durch Kinder und junge Familien – anzuschaffen“, heißt es in dem Brief. Eine wichtige Einnahmequelle des Vereins sind zudem die Erlöse aus dem Reparaturcafé, das an jedem ersten Samstag im Monat in der Stadtbibliothek stattfindet.

Zwischen 2017 und 2021 unterstützte der Freundeskreis die Bücherei mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 22.460 Euro. Damit wurden Einrichtungsgegenstände, wie ein Vorlesesofa, Schränke für Zeitschriften oder Möbel zum Präsentieren von Medien, angeschafft. Bornkessel: „Sie dienen nicht nur den unmittelbaren Nutzern der Bibliothek, sondern auch Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich zwecks unterschiedlicher Aktivitäten in den Räumen der Bibliothek regelmäßig oder zu Veranstaltungen einfinden.“

Mit diesen Zahlen hofft der Freundeskreis, „deutlich gemacht zu haben, wie wichtig die Stadtbibliothek von Teilen der Zivilgesellschaft in Hückeswagen gehalten wird“.