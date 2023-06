Stadt verzichtet auf „Beutel-Nachweis“

Hundehalter müssen in Hückeswagen keine Tüten fürs „Geschäft“ mitführen.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. „Man kann‘s auch übertreiben!“: SPD-Fraktionschef Jürgen Becker sprach aus, was die meisten anderen Ratsherren und -damen quer durch die Parteien offenbar dachten: Sie lehnten in ihrer vorigen Sitzung einen Antrag der CDU ab. Zielsetzung der Christdemokraten war es, alle Hundebesitzer der Stadt dazu zu verdonnern, künftig immer Beutel für Hundekot bei sich zu tragen, wenn sie ihren Vierbeiner Gassi führen, und dieses an sich durchaus sinnvolle Zubehör im Falle einer Kontrolle durch Ordnungskräfte auch jederzeit bereitwillig zu präsentieren.

Ordnungsdienst könnte diese Pflicht nicht kontrollieren

Dazu hätte es einer Ergänzung der „Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hückeswagen“ bedurft. Auf eben die zielte der CDU-Antrag ab.

„Was kommt als nächstes, vielleicht die Mitführ-Pflicht von Aschenbechern für Raucher?“: Beckers ironische Nachfrage zu weiteren Ideen im Dienste der optimierten Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung war eher rhetorischer Art. Einig waren sich immerhin alle darin, dass Hundekot im öffentlichen Raum in der Tat ein ekliges Ärgernis ist, das allerdings mit Kontrolle einer „Beutel-Pflicht“ auch nicht aus der Welt zu schaffen sein wird. Abgesehen davon, dass der Ordnungsdienst personell nicht so ausgestattet ist, dass er auch noch Hundebesitzer auf Gassigang in Sachen Kot-Beutel ins Visier nehmen kann. Besser wäre es aus Sicht von Jörg von Polheim (FDP), genug Mülleimer im Stadtgebiet aufzustellen, in denen die gefüllten Beutel dann auch entsorgt werden können.

Aus Sicht der Grünen würde auch die Ausgabe von Hundekot-Beuteln zum Beispiel im Bürgerbüro zu einer „vernünftigen Infrastruktur“ gehören. Das ging dann allerdings dem Bürgermeister zu weit. So sagte Dietmar Persian: „Wer einen Hund hält, sollte auch in der Lage sein, für kleines Geld geeignete Beutel selbst zu kaufen.“ Mehr Personal im Ordnungsdienst zur Kontrolle von Hundehaltern werde es auch nicht geben.

Mit der Ablehnung des CDU-Antrages ist das Schiet-Thema nun jedenfalls erst einmal vom Tisch.

Lesen Sie auch: Er führt die Hückeswagener durch die Wildnis