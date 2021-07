Stadt verdoppelt Zuschuss für DLRG

Lebensretter

+ © Jürgen Moll Jecke Lebensretter (v. l.): Enno Bohmfalk, Susanne Fleckner, Adrian Borner, Aline Waschlewski und Julia Sieberg. © Jürgen Moll

5000 Euro erhalten die Lebensretter nun. Das wird gefeiert: Die Mitglieder gehen beim Zug mit.

Von Brigitte Neuschäfer und Heike Karsten

Die Stadt ist zwar arm, die Zuschüsse an die Sport- und Kulturvereine der Stadt fließen aber weiter. Zum Teil werden sie sogar erhöht. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Von einer Zuschuss-Erhöhung profitiert in diesem Jahr vor allem die DLRG-Ortsgruppe: Die Stadt zahlt nun 5000 Euro an die Lebensretter, die ehrenamtlich die Wachstation an der Bever-Talsperre betreiben und damit das gesamte Sommerhalbjahr über für die Sicherheit der vielen Badegäste sorgen. Der Zuschuss wird damit verdoppelt, denn bislang bekam die DLRG pro Jahr lediglich 2500 Euro von der Stadt.

+ Standpunkt von Melissa Wienzek

Gleich bleiben die Zuschüsse an die Sportvereine der Schloss-Stadt. Sie bekommen – gestaffelt nach der Zahl der Mitglieder – zwischen 4140 Euro (ATV) und 500 Euro (für die Tennisclubs) von der Stadtverwaltung. Der Stadtsportverband (SSV) wird als Dachverband der Sportvereine mit 2000 Euro bezuschusst.

Je 180 Euro erhalten der Stadtkulturverband und jeder der insgesamt 18 kulturtreibenden Vereine in Hückeswagen. Das addiert sich auf 3420 Euro, im Vorjahr waren es insgesamt 2000 Euro. Der größte Posten im Gesamt-Zuschussbudget fällt daneben auch in diesem Jahr wieder für die Musikschule an, die als Verein geführt wird. Sie erhält 2017, wie schon im Vorjahr, 20 160 Euro von der Stadt.

Eine Musikschule in städtischer Trägerschaft wäre sehr viel teurer, dennoch protestierte Brigitte Thiel als Fraktionsvorsitzende der FaB gegen den Zuschuss. Ihre Begründung: Anders als andere müsse die Musikschule keinen Verwendungsnachweis für das Geld von der Stadt erbringen –„und das ist nicht gerecht“. Die FaB stimmte deshalb als einzige Ratsfraktion den „Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen“ nicht zu.

Mit Karneval hatte der Verein bislang wenig zu tun

Gefeiert wird die gute Nachricht bei der DLRG mit Latzhosen, Schwimmflossen und roten Schirmmützen. Angelehnt an „Super Mario“ aus dem populären Videospiel ziehen die DLRG-Mitglieder heute beim Zug mit durch die Stadt. Dafür wurde in den vergangenen Wochen kräftig an den Kostümen gebastelt, Kamelle gekauft und die beiden Bollerwagen für Proviant und Nachschub dekoriert. „Ziel ist es, dass die DLRG in der Stadt präsent ist“, erläuterte der Vorsitzende Adrian Borner. „Wir möchten damit ein Zeichen für Hückeswagen setzen, zumal wir von der Kolpingsfamilie erfahren haben, dass immer weniger Gruppen beim Rosenmontagszug mitgehen.“

Ihrem gewohnten Element, dem Wasser, bleiben die 17 Jecken aus den eigenen Vereinsreihen treu – deutlich zu erkennen an den roten, laminierten Flossenattrappen mit Schwimmhäuten über den Schuhen. Die erste Kostümprobe auf der Wache hatte es auch gleich in sich: „Wie läuft man denn mit den Dingern?“, fragten sich die Probanden auf ihrem Weg zum Ufer der Bever-Talsperre, wo sie sich für ein Gruppenfoto aufstellten.

Mit Karneval hatte der Verein der Lebensretter bisher wenig zu tun. „Wir hatten immer einen Stand bei der großen Karnevalsparty des Stadtsportverbands in der Mehrzweckhalle“, erinnerte sich Susanne Fleckner. Seit die Party nicht mehr organisiert wird, ist auch die DLRG nicht mehr im Karneval aktiv. Das soll sich nun ändern. „Wir werden jetzt erst einmal den Zug mit unserer Teilnahme beleben“, sagte Borner, der einen weiteren Auftritt im kommenden Jahr nicht ausschließt.

Wie bei jeder gut geplanten DLRG-Veranstaltung hat sich auch für die Zugteilnahme ein Organisations-Team gebildet: Susanne Fleckner, Enno Bohmfalk, Denise Weyer und Jonathan Schütte nahmen gemeinsam das Ruder in die Hand. Mit dem Privatwagen ging es nach Leverkusen, um Wurfmaterial zu besorgen. „Der Wagen war vom Fußraum bis zum Dach beladen“, berichtete Bohmfalk.

Bezahlt werden die Süßigkeiten und Kostüme aus der eigenen Tasche. Ein teurer Spaß, wie die Teilnehmer feststellen mussten: „Wir hatten schon einheitliche Kostüme bestellt, dann aber wieder zurückgeschickt, weil nicht mehr genug Geld für Kamelle übriggeblieben war“, verrät Julia Sieberg.

Den Lebensrettern ist klar, was den Kindern wichtig ist: Süßkram. Enttäuschen möchte die DLRG besonders die Kinder aus den eigenen Schwimmkursen nicht, die mit offenen Händen und Tüten am Straßenrand stehen. „Die erwarten das doch von uns, dass sie was kriegen“, sagte der Vorsitzende. Als Kostüme werden nun vorübergehend die Schwimmanzüge für die Wasserrettungsübungen zweckentfremdet und mit Emblemen bestückt. So bleibt mehr Geld für Kaubonbons und Popcorn übrig.