Stadt sagt das Kinderdorf 2023 ab

Im Jugendzentrum fehlt Personal.

Hückeswagen. Die Schloss-Stadt Hückeswagen führe Vorstellungsgespräche, um eine möglichst zügige Wiederbesetzung der Stellen im Jugendzentrum zu erreichen, teilt Torsten Kemper mit. Die Verantwortlichen der Stadt seien dabei zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit wieder das vollständige Angebot des „Juze“ zur Verfügung steht. Kemper: „Dennoch ist bereits jetzt klar, dass das Kinderdorf 2023 nicht in der gewohnten Form in den Sommerferien stattfinden kann.“

Alexander Stehl von Fachbereich Bildung und Soziales weist auf die aufwändigen Vorbereitungen hin: „Wenn wir das Kinderdorf durchführen wollten, müssten realistischerweise die Vorbereitungen längst laufen.“ Hier gebe es so viel zu organisieren und abzustimmen, um ein umfassendes Angebot mit vielen Helferinnen und Helfern für die zwei Wochen in den Sommerferien auf die Beine zu stellen, dass die neuen Mitarbeiter im Jugendzentrum dies schon allein zeitlich nicht mehr stemmen könnten. „Wir müssen daher schweren Herzens das Kinderdorf 2023 schon heute absagen“, teilt Strehl mit.

Mario Moritz, der aktuell mit Andrea Poranzke die Übergangszeit des Jugendzentrums bis zur Neubesetzung organisiert, stellt Alternativangebote für die Sommerferien in Aussicht: „Wir arbeiten im Moment daran, für die Sommerferien alternative Betreuungsangebote für die Kinder zu erarbeiten. Wir wollen den Kindern und Eltern auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, qualitativ hochwertige Angebote in den Sommerferien zu nutzen. Uns muss aber allen klar sein, dass diese nicht den Umfang des Kinderdorfes haben werden.“

Bei der Stadt ist man aber zuversichtlich, 2024 wieder ein Kinderdorf in der gewohnten Form anbieten zu können. Bürgermeister Persian weiß um die Bedeutung, die das Kinderdorf hat: „Das Hückeswagener Kinderdorf in den Sommerferien ist mittlerweile eine Institution, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Deswegen wird das Kinderdorf 2024 eines der wichtigsten Projekte der neuen Leitung des Jugendzentrums werden.“ -ms-