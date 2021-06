Stadt: Neue Struktur funktioniert

Politik

Die Abteilung Sicherheit und Ordnung sowie die Bauverwaltung wachsen zu einem Fachbereich an zwei Standorten zusammen.

Von Karsten Mittelstädt

Wer der Leiter oder die Leiterin des Fachbereichs II (Schulen, Kindergärten, Soziales, Asyl, Sport) der Stadtverwaltung wird, steht noch nicht fest. Nach Angaben von Bürgermeister Dietmar Persian befindet sich das Bewerbungsverfahren in der „finalen Phase“. Der Leiter des neu gebildeten Fachbereiches III ist Andreas Schröder. Er ist seit Anfang April nicht mehr nur für die Bauverwaltung und Stadtplanung zuständig, sondern auch für Sicherheit und Ordnung. Dieser Bereich gehörte bis zur Pensionierung von Michael Kirch noch zum Fachbereich II. Beide Abteilungen sind zwar an unterschiedlichen Orten untergebracht - Sicherheit und Ordnung am Bahnhofsplatz, Bauverwaltung im Schloss - aber nun wächst zusammen, was nach Meinung von Persian auch zusammengehört. Es gebe zahlreiche Schnittpunkte beider Aufgabenbereiche, sagte Persian bei Vorstellung der neuen Verwaltungsstruktur.

Fachbereichsleiter pendelt zwischen Büros hin und her

Und damit scheint Persian richtig zu liegen. Jedenfalls sei schon nach einem Monat spürbar, dass beide Abteilungen nicht räumlich, aber was die Zusammenarbeit angeht, enger zusammenrücken. „Für mich war das schon ein emotionaler Moment, wie viel Freundlichkeit mir von den neuen Mitarbeitern entgegengebracht wurde“, sagt Schröder. Vieles müsse sich noch einspielen, aber die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen habe es ja auch früher schon gegeben.

Für Schröder bedeutet der Aufgabenzuwachs ein Hin- und Herpendeln zwischen seinem Büro im Schloss und am Bahnhofsplatz. „Ich habe das erstmal so geregelt, dass ich montags bis mittwochs im Schloss bin, was sinnvoll ist, da montags im Schloss die Konferenz der Fachbereichsleiter stattfindet.“ Donnerstags und freitags sei er im Büro am Bahnhofsplatz anzutreffen. Das funktioniere ganz gut. Was er allerdings jetzt schon merkt: „Durch den Aufgabenzuwachs hat die Zahl der Termine spürbar zugenommen.“ Was aber kein Problem sei, denn er könne auf ein Team von eingespielten Fachleuten setzen. „Ich werde jetzt ganz sicher nicht zum Experten in Ordnungs- oder Verkehrsangelegenheiten“, sagt Schröder. Er sehe sich vielmehr als Koordinator. Was ihm nach gut einem Monat mit der neuen Verwaltungsstruktur besonders gefallen hat, ist, dass die Kollegen neugierig aufeinander sind, mehr von den anderen Abteilungen wissen wollen. „Es gibt kein wir da unten und die da oben im Schloss“, sagt er im Hinblick auf die unterschiedlichen Höhenlagen beider Verwaltungsstandorte und lacht.