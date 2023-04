Stadt lehnt Anschaffung von Schwimmcontainer ab

Hückeswagen. Ob sich die Stadt wegen des seit zweieinhalb Jahren geschlossenen Bürgerbads und dem damit verbundenen Ausfall beim Schwimmunterricht nicht einen der Schwimmcontainer anschaffen könnte, die das Land jetzt zur Verfügung stellen will? Das wollte Oliver Hecker (SPD) in der Sondersitzung des Betriebsausschusses Freizeitbad wissen, in dem es um die Zukunft des Hückeswagener Hallenbads ging.