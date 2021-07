Politik fordert auch für Rettungsdienst neues Quartier

Stadt und Kreis beraten über Umzug

+ © Karsten Mittelstädt Die Rettungswache befindet sich derzeit in einem alten Anbau des früheren Krankenhauses Marienhospital, das 1993 geschlossen wurde. © Karsten Mittelstädt

Hückeswagen braucht ein moderneres Feuerwehrgerätehaus. Die Politik fordert nun auch für den Rettungsdienst ein neues Quartier.

Von Leif Schmittgen

Die Forderung nach einem neuen Feuerwehrgerätehaus aufgrund des Brandschutzbedarfsplans wird immer stärker, auch vonseiten der Hückeswagener Politik. Nachdem verschiedene Standorte begutachtet wurden, scheint nach dem heutigen Stand der Bereich gegenüber des Sportzentrums im Brunsbachtal der geeignetste zu sein.

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus an der Bachstraße unterhalb des Schlosses entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen. Ersatz ist daher erforderlich. Da die Standortpläne bereits weit fortgeschritten sind, kam aus der Politik der Vorschlag, doch auch über einen Neubau für den Standort des Rettungswagens in der Schlossstadt nachzudenken. Das steht auf dem Wunschzettel vieler, allerdings liegt die Koordination und Leitung des Rettungsdienstes in den Händen des Oberbergischen Kreises.

Eine entsprechende Anfrage zum Neubau hat es von der Stadt Hückeswagen beim Kreis gegeben, bestätigt Pressesprecherin Iris Trespe in Gummersbach auf Nachfrage. „Landrat Jochen Hagt hat Bürgermeister Dietmar Persian daraufhin einen Besuch im Rathaus abgestattet und man hat das lockere Gespräch zum Thema aufgenommen“, sagt Trespe. Wie die Kosten am möglichen künftigen gemeinsamen Standort aufgeteilt werden könnten und wie der genaue Bedarf errechnet wird, steht derweil aber noch nicht fest. „Man befindet sich in einem sehr frühen Stadium der Gespräche“, sagt Trespe.

Kreis und Stadt wollen im Juni beraten

Konkretere Gespräche stehen laut Trespe im Juni an. Trespe ist nach Rücksprache mit dem zuständigen Dezernenten Klaus Grootens optimistisch, dass der geplante Standort aber auch für den Rettungswagen grundsätzlich geeignet wäre. „Die Hilfsfristen würden eingehalten“, sagt Trespe. Diese Hilfsfristen besagen unter anderem, in welcher Zeit ein Rettungswagen am Einsatzort sein muss.

+ Standpunkt von Leif Schmittgen © RGA

Der derzeitige Standort des Rettungswagens in einer Garage am ehemaligen Marienhospital wird genau wie das Feuerwehrhaus von vielen als veraltet angesehen. Auch die Unterkünfte für die Rettungsdienstmitarbeiter entsprechen am alten Standort nicht mehr dem Stand der Zeit.

Vom Standort am Sportplatz aus wären die Außenbezirke Hückeswagens schnell erreichbar. Über die Straße am Sportzentrum könnten die Rettungsfahrzeuge schnell auf die B 237 gelangen und von dort aus auch die Dörfer ohne große Umwege erreichen.

VORSCHLAG DER FDP INHALT Der Vorschlag über ein gemeinsames Projekt für Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Kreis zusammenzuarbeiten, kam von Hückeswagens FDP-Fraktionschef Jörg von Polheim: „Wir hätten das Thema wahrscheinlich sowieso aufgegriffen“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian, der sich über den Antrag der FDP „zum richtigen Zeitpunkt“ freut und auch persönlich hinter dem Vorhaben steht.

Bürgermeister Dietmar Persian glaubt daran, dass mit dem Kreis eine Lösung gefunden wird. „Wir sind beide sehr optimistisch“, sagt der Bürgermeister – schränkt jedoch ein, dass zunächst die Politik das Sagen hat: So soll am 29. Mai in der Sitzung des Stadtrats grünes Licht für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Brunsbachtal gegeben werden. Da der Standort laut Gutachten die meisten Punkte von vier Möglichkeiten erhalten hatte, sieht Persian einem positiven Beschluss zuversichtlich entgegen. „Erst wenn das vom Tisch ist, sehen wir weiter und werden gemeinsam mit dem Kreis überlegen, wo man Synergien schaffen kann“, sagt der Bürgermeister.

Voraussichtlich Ende Juni wissen die Verantwortlichen dann, ob es zu einem gemeinsamen Bauvorhaben kommen wird und ob man durch eventuelle Kosteneinsparungen unter dem Strich auch den Steuerzahler entlasten kann.