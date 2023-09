Stadt hebt Vorrangzone für Windräder auf

Aus der Politik gibt es kritische Stimmen.

Hückeswagen. Zwei Windräder drehen sich seit vielen Jahren in Hückeswagen: das in Röttgen (seit 2001) und das in Vormwald (seit Ende 2002). Dass sie dort gebaut werden durften, liegt auch an der Vorrangzone, die die Politik einst beschlossen hatte. Diese Zonen sollen nach dem Willen des Bundes und des Landes jedoch aufgehoben werden. „Damit wird das Stadtgebiet, unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Regelungen zur Errichtung, für die Ansiedlung von Windenergieanlagen geöffnet“, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den jüngsten Planungsausschuss. Auf diese Weise werde ein wichtiger Beitrag zur Windenergieversorgung als Teil einer klimafreundlichen Energieinfrastruktur geleistet.

Mit der Aufhebung der Vorrangzone für Windkraft einher geht aber auch eine Änderung des Flächennutzungsplans, über das die Politik abstimmen musste. Mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und FDP wurde die Einleitung des entsprechenden Verfahren beschlossen, lediglich die FaB stimmte dagegen. Deren Ratsherr Felix Wedekind sah darin keinen Beitrag zur regenerativen Energiegewinnung. „Die Windräder würden näher an die Häuser rücken, das macht keinen Sinn“, argumentierte er. Seiner Ansicht nach sollte das Ganze nicht geändert werden.

Dietmar Persian sah das jedoch anders: Der Bürgermeister, der selbst in unmittelbarer Nähe des Windrads Vormwald wohnt, bestätigte zwar, dass die Rotoren mitunter Lärm machen würden. „Das ist manchmal unangenehm“, versicherte er. Noch unangenehmer sei jedoch der Klimawandel. Und um diesen zu bekämpfen, „muss man auch mal was Unangenehmes in Kauf nehmen“.

Die Änderung ist allerdings vor dem Hintergrund der sich aktuell ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene nötig. Zudem ist im Vorfeld durch die Nefino GmbH aus Hannover im Rahmen einer Analyse das Stadtgebiet auf Windenergiepotenziale untersucht worden, um besonders geeignete Flächen zu identifizieren. büba