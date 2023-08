Stadt findet kaum mehr Wohnungen

Weitere Geflüchtete zugewiesen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, dann ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das wurde nun im Radevormwalder Haupt- und Finanzausschuss deutlich. Die Verwaltungsspitze hatte vor rund zwei Wochen die Sorge geäußert, dass die Bergstadt sich mit einem weiteren Zuzug von vielen Flüchtlingen konfrontiert sehen könnte – die Kapazitäten seien allerdings am Limit.

Für die Ausschusssitzung hatte die FDP dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Die Fraktionsvorsitzende Annette Pizzato hatte die Stadt um genaue Zahlen gebeten. Außerdem merkte die liberale Politikerin an, die Ausführungen der Stadt hätten ein wenig so geklungen, „als wolle man keine Ausländer in Radevormwald haben“.

Dagegen verwahrte sich Bürgermeister Johannes Mans deutlich: „Das war so nicht gemeint. Aber ein Bürgermeister muss die Situation deutlich kommunizieren.“ Viele Städte kämen an den Rand ihrer Möglichkeiten: „Diesem Thema muss man sich stellen.“ Letztlich gehe es darum, den Flüchtlingen, die nach Radevormwald kämen, eine menschenwürdige Unterkunft geben zu können. „Wir wollen vorbereitet sein“, bekräftigte Mans. „Das Horror-Szenario wäre, wenn ein Bus mit Menschen eintrifft und wir nicht wissen, wo man sie unterbringen kann.“

Doch wie ist die Lage nun konkret? Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes, erläuterte die wichtigsten Fakten. Aktuell leben in Radevormwald 136 Asylbewerber. Außerdem hat die Stadt 250 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. „Es wird zunehmend schwierig, die Menschen in Wohnungen unterzubringen. Der Wohnungsmarkt gibt das nicht mehr her“, sagte Grossmann. Allerdings ist die Stadt mit den Nachfolgern des Hausverwaltungsunternehmens Belvona in Kontakt.

Was die mögliche Zuteilung von Flüchtlingen angehe, müsse Radevormwald noch 140 Menschen aufnehmen. Unter diesen seien zehn Fälle, die eigentlich anderen Städten zugewiesen sind. Doch weil es vor Ort keine Unterbringungsmöglichkeit mehr gebe, können diese Personen in andere Städte geschickt werden.

Allerdings gebe es bei diesen Fällen eine größere Fluktuation. Zuletzt seien 17 Personen neu zugewiesen worden, acht Stornierungen habe es aus den dargelegten Gründen gegeben.

Die Kapazitäten der Stadt sind nicht mehr allzu groß. „Wir haben aktuell noch fünf bis zehn Plätze“, erläuterte der Amtsleiter. Natürlich wolle man möglichst Familien oder Paaren ihre persönliche Sphäre geben. Einzelpersonen könnte man leichter unterbringen, etwa auf Zimmer mit mehreren Betten verteilen.