Stadt fehlen 2,68 Millionen Euro im Jahr 2018

Finanzen

+ © Roland Keusch Brachten in der Ratssitzung den Haushalt für das Jahr 2018 ein: Bürgermeister Dietmar Persian und Kämmerin Isabel Bever. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karsten Mittelstädt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karsten Mittelstädt schließen

Dieses Jahr schließt mit einem deutlichen Überschuss ab. Bürgermeister nennt wichtige Projekte im kommenden Jahr.

Von Karsten Mittelstädt

Bürgermeister Dietmar Persian legte in der Ratssitzung am Freitag den Haushalt für 2018 vor, der in den kommenden Wochen in den Fraktionen beraten wird. Persian nannte in seiner Rede zahlreiche wichtige Projekte für das kommende Jahr.

Zunächst stellte er aber die Frage, ob Hückeswagen nicht aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) aussteigen sollte. Denn das wäre durchaus denkbar angesichts der positiven Entwicklung der Finanzen. Die Stadt konnte in diesem Jahr endlich einen Schlussstrich unter „leidige Swap-Geschichte“ (Persian) ziehen. Das Damoklesschwert von 25-Millionen ist weg. Zwar musste durch den erzielten Vergleich ein Restbetrag gezahlt werden, die Rückstellung von 10 Millionen Euro kann aber aufgelöst werden, wodurch das Jahr 2017 mit einem deutlichen Plus abschließt. Dennoch rät Persian, der einst zu den Gegnern des HSK gehörte, vom Ausstieg ab. An den strukturellen Problemen habe sich durch die einmalige Entlastung nämlich nichts geändert.

Zwar werden in diesem Jahr rund 7,6 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen und damit 1,3 Mio. mehr als erwartet, aber im nächsten Jahr muss Hückeswagen eine Million Euro mehr an Kreisumlage nach Gummersbach überweisen. Damit zahlt die Stadt 2018 mit 13,9 Millionen Euro einen Rekordwert. Die 600 000 Euro, die der Kreis aus der Erstattung der LVR-Umlage an Hückeswagen überweist, seien da nur ein einmaliger Tropfen auf den heißen Stein, so dass unterm Strich ein Defizit von 2,68 Mio. Euro bleibt.

Die Zusammenarbeit mit dem Kreis sei dennoch unverändert gut. Persian lobte wichtige Zukunftsprojekte, beispielsweise die geplante Einrichtung des Schnellbusses Wipperfürth-Hückeswagen-Wermelskirchen bis Leverkusen-Mitte oder den Ausbau der Kreisstraße 5 am Beverdamm. Auch die interkommunale Zusammenarbeit mit Wipperfürth hob er hervor. Die Zusammenarbeit mit Wipperfürth sei mittlerweile selbstverständlich. Wie beim Bauhof soll in 2018 auf die Effektivität des gemeinsamen Regionalen Gebäudemanagements überprüft werden. Mit der Kooperation der Stadtbibliotheken werde zudem ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Erste Hoffnungen in neue Landesregierung wurden enttäuscht

ECKDATEN DES HAUSHALTES 2018 ÜBERSICHT Kämmerin Isabel Bever hat die wichtigsten Eckdaten des Haushaltes 2018 und die Entwicklungen des Haushaltssicherungskonzeptes übersichtlich dargestellt. Hier einige Daten: VOLUMEN Die Erträge (Einnahmen) liegen bei 43,6 Mio. Euro, die Gesamtaufwendungen (Ausgaben) bei 46,3 Mio. Euro. Das Defizit 2018 beträgt 2,68 Mio. Euro und wird aus der allgemeinen Rücklage gezahlt. Dadurch verringert sich das Eigenkapital der Stadt auf 15,7 EINNAHMEN Die größten Ertragspositionen in Euro sind Einkommenssteueranteil (7,6 Mio.) Gewerbesteuer (6,9 Mio.), Landeszuweisungen (6 Mio.), Schlüsselzuweisungen (3,8 Mio.), Grundsteuer B (3,4 Mio.) AUSGABEN 13,9 Mio. Kreisumlage, Sach- und Dienstleistungen (17,7 Mio., darin Breitbandausbau, 9,2 Mio. wird zu 100 % gefördert), Personalkosten (6,8 Mio.)

Große Hoffnungen setzt Persian auf die neue Landesregierung, die erste Ansätze zur finanziellen Entlastung der Kommunen zeige. Persian: „Ich bin gespannt, wie die neue Landesregierung hier ihre Versprechen einhalten wird.“ Zunächst wurde er jedoch enttäuscht. Im Wahlkampf hatten die Regierungsparteien noch gefordert, die 400 Mio. Euro Integrationspauschale des Bundes ungekürzt an die Kommunen weiterzuleiten. Davon sei jetzt keine Rede mehr. „Gedächtnisschwund?“, fragt Persian. Im ablaufenden Jahr sei viel in die Infrastruktur gesteckt worden, sagte Persian und nannte die neue Fußgänger-Radfahrerbrücke, Sanierungen der Heidenstraße und Schmalbeinsweg, Verlängerung der Montanusstraße und nicht zuletzt die Neugestaltung des Etapler Platzes, er blickt aber auch in die Zukunft.

Das ehrenamtliche Engagement wird mit der Einführung der Ehrenamtskarte gewürdigt, die Stadt werde im Brunsbachtal Flächen für die Wohnbebauung schaffen und mit dem geplanten integrierten Handlungskonzept könne auch die Innenstadt weiter entwickelt werden. Nur so gebe es Chancen auf öffentliche Fördermittel. Die erhofft sich Persian auch durch die Regionale 2025. Mit dem Gewerbegebiet West III werden neue Gewerbeflächen geschaffen, die Vermarktung soll Mitte 2018 beginnen. Und nicht zuletzt würden in den nächsten Jahren mit der Breitbandversorgung im ländlichen Raum, dem Feuerwehrhaus im Brunsbachtal und natürlich der Schulentwicklung wichtige Projekte anstehen.