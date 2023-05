Stadt braucht eine weitere Dreifach-Halle

Im Schulausschuss wurde die Erhebung der Sportstätteninfrastruktur vorgestellt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Sportstätten in Hückeswagen sind seit Jahren ein Thema und ein großes Problem. Hört man den Sportvereinen oder dem Stadtsportverbands zu – so wird man hören, dass nicht genug Kapazitäten vorhanden sind, dass es schwierig ist, Trainingszeiten zu bekommen, dass die Gründung neuer Jugendgruppen nicht möglich ist und dass auch neue Sportangebote nur selten bis gar nicht angeboten werden können. Dass das auch den Tatsachen entspricht, wurde im Schulausschuss deutlich. Jürgen Thomaßen vom Büro Thomaßen Consult aus Köln präsentierte die Sportstätteninfrastruktur sowie den Bedarf.

Den Auftrag dazu hatte das Büro im Februar 2022 nach einer Ratsentscheidung bekommen – im Zuge des Schulentwicklungsplans. Vor allem der Wegfall der Gymnastikhalle der alten Löwen-Grundschule nach dem Umzug in die neue Schule zum Schuljahr 2022/2023 sowie die Sanierung der Turnhalle der Montanusschule ab Sommer 2023 hat eine Analyse notwendig werden lassen.

Vor allem im Schulsport fehlt es an Übungseinheiten

Neben der Analyse des Bedarfs für den Schulsport hatte Thomaßen auch die Sportvereine nach der Qualität der vorhandenen Anlagen sowie nach den zusätzlichen Bedarfen in den städtischen Sporthallen befragt sowie einen interkommunalen Vergleich mit gleichgroßen Kommunen angestellt. Daran hatten allerdings nur drei Kommunen teilgenommen, befragt hatte Thomaßen sechs.

Um die Größe der Sportstätten im Sinne einer Bedarfsdeckung zu benennen, greife man auf Übungseinheiten zurück. „Die Raumplanung sieht eine Übungseinheit pro angefangenen zehn Klassen vor, die dort Sport machen können“, sagte Thomaßen. Eine Übungseinheit entspreche 405 Quadratmeter Fläche. Demnach gebe es in der Schloss-Stadt die Mehrzweckhalle als Dreifachhalle mit 1215 Quadratmetern – entsprechend drei Übungseinheiten. Die Sporthalle der Realschule mit 288 Quadratmetern – entsprechend einer halben Übungseinheit, die Halle an der Montanusschule mit 594 Quadratmetern – entsprechend einer Übungseinheit, die ATV- und TVW-Hallen mit jeweils 200 Quadratmetern – entsprechend jeweils einer halben Übungseinheit sowie der TBH-Halle mit 350 Quadratmetern und etwa einer Übungseinheit. „Dazu kommen noch der städtische Sportplatz – der allerdings nicht für den Schulsport gerechnet werden kann, weil er nur bei gutem Wetter genutzt werden kann – und das Hallenbad“, sagte Thomaßen.

Es waren also eine Menge an Zahlen, die Thomaßen präsentierte. Allerdings ging es in letzter Konsequenz darum, was unterm Strich in der Bilanz stehen würde. Und da dürfte die eine oder andere Kinnlade heruntergeklappt sein: „Wir haben in Hückeswagen aktuell ein Defizit von zwei Übungseinheiten alleine im Schulsport, perspektivisch auf das Schuljahr 2029/2030 gerechnet sogar von drei Übungseinheiten – 2,5, falls das Hallenbad bis dahin neu gebaut sein sollte“, sagte Thomaßen. Seine Empfehlung: der Bau mindestens einer Zweifach-Halle – „eine Dreifach-Halle wäre besser“.

Die Befragung der Sportvereine – zwölf von 16 angefragten hatten geantwortet – ergab ein „eher negatives“ Bild in der Bewertung der allgemeinen Zufriedenheit mit den Sportstätten, deren Ausstattung und der Nutzungsmöglichkeiten. „Ich glaube, dass hier viele Vereine sich nicht deutlicher geäußert haben, weil sie sich mit der aktuellen Situation bereits abgefunden haben – und daher nur den Ist-Zustand und nicht den Zustand, wie er sein sollte, bewertet haben“, sagte Andreas Gotter, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Dann wäre das Ergebnis sicherlich noch schlechter gewesen. „Auch hier gilt – eine weitere Sporthalle, ob nun eine Zweifach- oder Dreifach-Halle – würde weitere Verbesserungen bringen“, sagte Thomaßen.

Auch im interkommunalen Vergleich – mitgemacht hatten die Kommunen Kierspe, Werdohl und Marienheide – schnitt Hückeswagen schlecht ab. So hatte die Stadt Werdohl im Märkischen Kreis etwa bei nur 3000 Einwohnern mehr fast 30.000 Quadratmeter auf drei Sportplätzen sowie 11.500 Quadratmeter Fläche in sechs Sporthallen. Zum Vergleich: Hückeswagen hat zwar auch sechs Sporthallen, dort aber nur 2800 Quadratmeter Fläche, auf dem einzigen Sportplatz in der Schloss-Stadt sind es 9500 Quadratmeter. Es sei in der Befragung allerdings nicht um die tatsächliche Nutzung der Flächen gegangen, sondern nur um deren Erhebung. Insofern könne ein für sich genommen ausreichend großer Sportplatz trotzdem zu Belegungsengpässen führen.

Persian: Neue Sporthalle käme auf alles andere obendrauf

Für Bürgermeister Dietmar Persian sei die Erhebung des Sportstättenbedarfs vor allem wichtig gewesen, um „Klarheit zu bekommen“. Er habe nicht erwartet, dass der Bedarf im Schulsport zu defizitär sei. Das hatte zuvor auch SPD-Ratsfrau Regine Gembler gesagt. „Jetzt ist es wichtig, zu wissen, in welche Richtung es gehen muss. Ich wage zu behaupten, dass eine neue Dreifach-Halle alle Vereinsbedarfe abdecken würde“, sagte Persian. Und ergänzte, dass es für eine Stadt in der finanziellen Situation einfacher zu begründen sei, eine neue Halle zu brauchen, wenn die Schulbedarfe nicht gedeckt seien. „Wir alle wissen, wie wichtig der Vereinssport für die Stadt ist, aber als Schulträger muss die Verwaltung dafür Sorge tragen, dass der Schulsport ermöglicht wird“, sagte Persian.

Klar sei allerdings auch, dass eine neue Sporthalle „auf alles andere obendrauf“ komme. „Das müssen wir im Blick behalten, damit wir uns nicht übernehmen“, sagte der Bürgermeister mit Blick unter anderem auf Hallenbad, ISEK und Hallensanierungen.