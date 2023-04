Stadt bietet wieder Erlebnistouren an

Die Schloss-Stadt entdecken.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Hückeswagen. Ob per Rad, zu Fuß oder auf dem Segway: Die Schlossstadt hat einiges rund um Kunst, Kultur und Natur zu bieten. So veranstaltet die Stadt unter dem Motto „Schloss-Stadt Hückeswagen beWEGt durch Erlebnistouren 2023“ insgesamt sechs Touren.

Den Auftakt sollten eigentlich am 20. April Maybritt Schützenmeister und Martina Rey von den Erlebnistouren machen, so Heike Rösner von der Stadtverwaltung. Mit ihrem Programm rund um bedeutende Hückeswagener Frauen sollte die rund einstündige durch die Altstadt gehen mit anschließender Weinverkostung in Ritas Weinlädchen.

Doch ob es am launischen Aprilwetter, fehlender Anmeldungen oder an beidem gelegen habe, „die erste Tour konnte leider aufgrund weniger Anmeldungen nicht stattfinden“, bedauert Rösner.

„Dabei ist diese Tour mit Einblicken über Hückeswagener Frauen einer unserer beliebtesten Touren.“ Dennoch blicken die Organisatoren mit Vorfreude und einer großen Portion Optimismus auf die anstehenden fünf Touren, die sich an eine breite Ziel- und Interessentengruppe richtet.

Zu Fuß, per Rad und auch auf dem Segway

Am Sonntag, 14. Mai, um elf Uhr erfahren die Gäste per Fahrrad mit Alfons Herweg mehr über das Thema Kunst im öffentlichen Raum. Für Frühaufsteher und Sonnenanbeter lohnt sich am Samstag, 20. Mai, ab vier Uhr die Sonnenaufgangswanderung mit Markus Rösner. Kurz vor den Sommerferien saust Rüdiger Fuhr am Samstag, 17. Juni, per Segway durch, in und um Hückeswagen. Los geht es um 15 Uhr. Am Sonntag, 27. August, um elf Uhr geht es dann weiter mit der MTB-Tour - Trails rund um Hückeswagen mit Alfons Herweg. Den letzten Tag des Jahres 2023 führt Joachim Kutzner unter dem Slogan „Neues Jahr ist morgen!“ Hückeswagener und Hergeluopene durch die Schlossstadt.

Weiteren Informationen zu den Erlebnistouren, den Flyer sowie zu den Eckdaten der Veranstaltungen auf:

www.hueckeswagen.de/tourismus