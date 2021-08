Stadt: Aufgaben fordern mehr Personal

Rat

Bürgermeister legte am Freitag den Etat für 2019 vor. 4,4 Millionen Euro beträgt das Defizit.

Von Karsten Mittelstädt

In erster Linie geht es ums Geld, wenn Bürgermeister Dietmar Persian so wie am Abend den Haushalt für das kommende Jahr vorlegt. Erstmals wird in 2019 die Grenze von 50 Millionen Euro überschritten.

Die hohen Ausgaben, davon 5,6 Millionen als Investition, seien Beweis, dass Hückeswagen im Gegensatz zu anderen Kommunen vieles umsetzt. „Hückeswagen macht´s – gemeinsam und gut“, sollte das Motto der nächsten Jahre sein. Die Kehrseite sind die Einnahmen, denn das Haushaltsdefizit beträgt fast 4,4 Millionen Euro. 2017 waren es noch fast 10 Millionen Überschuss. Das lag seinerzeit nicht nur am Abschluss des Swapgeschäftes, aus dem Hückeswagen mit einem blauen Auge davongekommen ist, sondern auch an den hohen Steuereinnahmen in 2017. Das erweist sich allerdings für den Etat 2019 als weniger segensreich, denn wegen der hohen Steuerkraft gibt es vom Land für 2019 zwei Millionen Euro weniger an Schlüsselzuweisungen. Das hohe Defizit zeige, in welcher finanziellen Schieflage sich Hückeswagen weiterhin befinde. Zwar seien schon 2020 die Zahlen wieder positiver, den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt aber erst wieder 2024 – und das auch nur, wenn weiter gespart werde.

Für die Bürger wird das Wohnen in Hückeswagen in 2019 teurer, denn die Grundsteuer B, die jeder Mieter und jeder Grundstücksbesitzer zahlt, wird wie im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen um 5 Punkte auf 695 Prozentpunkte angehoben. „Das sind unterm Strich weniger als ein Prozent“, sagt Persian.

Er nannte in der Ratssitzung auch die wichtigsten Vorhaben für das kommende Jahr. So soll die Kanal- und Straßenbaumaßnahme am Hambüchener Weg weiter umgesetzt werden.

Ab dem Frühjahr wird das Breitbandnetz ausgebaut, um weitere weiße Flecken ans schnelle Glasfasernetz anzuschließen. 20 Millionen Euro, die zu 100 Prozent von Bund und Land getragen werden, werden in Wipperfürth und Hückeswagen verbaut.

Pläne für Grundschulneubau liegen laut Persian im Zeitplan

„Gebaut wird auch schon sehr bald im Westen unseres Stadtgebietes: im Gewerbegebiet West III“, kündigt Persian an. Wobei das nächste Gewerbegebiet in Bergisch Born mit Wermelskirchen und Remscheid schon in Planung ist. Große Veränderungen stehen in den kommenden Jahren im Brunsbachtal an. Dort soll das neue Feuerwehrhaus entstehen. Das Ausschreibungsverfahren für Architekten ist abgeschlossen, der Auftrag erteilt.

ECKDATEN ETAT 2019 46,5 Mio. Euro betragen die Gesamterträge, 51,9 Mio. Euro die Aufwendungen. Es fehlen im Haushalt 4,4 Mio. Euro. Der Ausgleich erfolgt aus der sogenannten Rücklage. Das führt zu einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals der Stadt. Das betrug 2006 rund 57 Mio. Euro, wird in 2019 auf rund 24 Mio. Euro sinken und hat laut Planung seinen Tiefststand 2022 mit 21 Mio. Euro. EINNAHMEN Das sind die wichtigsten Quellen: Einkommenssteueranteil (8,2 Mio. Euro), Gewerbesteuer (6,8 Mio. Euro) und Grundsteuer B (3,5 Mio. Euro).

Auch was den Neubau der Löwengrundschule im Brunsbachtal neben dem Hallenbad betrifft, liege die Stadt im Zeitplan. Der Auftrag für die Architektenleistungen ging nach dem Ausschreibungsverfahren an das Dortmunder Büro Assmann. Eine erste Besichtigung neuerer Grundschulen hat schon stattgefunden. Jetzt soll die konkrete Planung beginnen.

Persian sprach aber auch die geplante Wohnbebauung Eschelsberg für Ein- und Mehrfamilienhäuser an. Relativ bescheiden mit 110 000 Euro steige die Stadt nächstes Jahr in die Planung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) ein, mit dem die Innenstadt attraktiver gestaltet werden soll. Das Kölner Büro Dr. Jansen wurde mit der Erstellung beauftragt.

Diese Aufgaben der nächsten Jahre seien aber nur erfüllbar, „wenn wir uns personell verstärken“, sagte Persian. Ein zusätzlicher Stadtplaner wurde bereits eingestellt, die Befristung für eine Sozialarbeiterstelle wurde aufgehoben, das Gebäudemanagement müsse noch weiter verstärkt werden. » Standpunkt