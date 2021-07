Staatsanwältin vor Ort: Das Konzept geht auf

Gericht

Eva Becker, hier mit Landesjustizminister Peter Biesenbach aus Hückeswagen, bei ihrem Amtsantritt im Mai, zieht ein positives erstes Fazit als Staatsanwältin vor Ort.

Eva Becker arbeitet seit einem halben Jahr am Amtsgericht. Sie soll dem Rechtsstaat ein Gesicht geben.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Anfang Mai freute sich NRW-Justizminister Peter Biesenbach aus Hückeswagen, mit Eva Becker am Amtsgericht in Wipperfürth eine feste Staatsanwältin vor Ort installieren zu können. „Ich bin jetzt etwa ein halbes Jahr im Amt – und kann nur sagen, dass das Konzept funktioniert“, sagt die 30-Jährige. Das fange bei ihr persönlich an, da sie sich am Amtsgericht an der Gaulstraße sehr gut aufgenommen fühle – obwohl ihr Büro relativ weit weg vom Rest der Mitarbeiter und der Gerichtssäle gelegen ist. „Das hat aber auch den Grund, dass die Staatsanwaltschaft eine ganz andere Aufgabe hat, als das Gericht. Das soll auch nicht vermischt werden“, betont Eva Becker. Aber auch ganz konkret in ihrer Arbeit bemerkt die Staatsanwältin einen Unterschied. Das kann sie beurteilen, schließlich hat sie zuvor bereits zweieinhalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft in Köln gearbeitet.

„Durch die kurzen Wege sind wir schneller handlungsfähig.“

Jan Müller, Regionalkommissariat Wipperfürth

Was sind die größten Vorteile?

Normalerweise bearbeitet ein Staatsanwalt Verfahren aus verschiedenen Amtsgerichtsbezirken. Als Staatsanwältin vor Ort kann Eva Becker sich ganz auf den Amtsgerichtsbezirk Wipperfürth konzentrieren. „Das Amtsgericht hier ist für die Städte Lindlar, Wipperfürth, Radevormwald und Hückeswagen zuständig. Das macht es sehr viel überschaubarer“, sagt Eva Becker. Auch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Stellen sei viel einfacher: „Mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe, dem Ausländeramt oder natürlich auch der Polizei“, zählt die 30-Jährige auf. Sie könne auch die Tatorte besser einschätzen, da sie beginne, die Örtlichkeiten kennenzulernen. „Das hilft vor allem bei der Einschätzung von Zeugenaussagen.“ Nicht zuletzt seien die kurzen Dienstwege zur Polizeiwache in Wipperfürth ein unschätzbarer Vorteil. „Es ist oft so, dass der zuständige Sachbearbeiter eben rüberkommt – oder ich zur Wache gehe“, sagt Eva Becker.

Welche Fälle bearbeitet die Staatsanwältin vor allem?

Wipperfürth – und auch die anderen Städte im Einzugsbereich des Amtsgerichts – seien anders als die Großstadt, sagt Eva Becker. Das habe sie bereits festgestellt, auch wenn sie in ihrer Zeit in Köln vereinzelt im Oberbergischen eingesetzt war. „Man merkt, dass es hier ein wenig ländlicher ist. Manchmal sind es aber auch einfach ganz andere Sachverhalte“, sagt die Staatsanwältin. So habe sie etwa einmal wegen eines Verfahrens, das einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz zum Gegenstand gehabt habe, Kontakt mit dem Veterinäramt gehabt. Das war in ihrer Zeit in Köln nicht vorgekommen. „Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es hierzulande ein wenig gesitteter zugeht, als in der Großstadt“, sagt die junge Staatsanwältin.

Wie gefällt Eva Becker das Oberbergische?

Eva Becker kommt aus Bonn, hat lange in Köln gearbeitet. Den Norden des Oberbergischen Kreises hat sie nun seit einem halben Jahr intensiv kennengelernt, auch wenn sie nach wie vor tageweise auch in Köln ist. Ein Grund dafür sei, dass der zuständige Ermittlungsrichter nach wie vor in der Domstadt sei. Es gebe dadurch zwar einen etwas höheren logistischen Aufwand, den die Vorteile aber auf jeden Fall aufwiegen würden. Im Kreis gefalle es ihr auch jenseits der Arbeit sehr gut. „Die Landschaft hier ist wunderschön. Und auch in allen vier Städten gibt es wunderschöne Altstädte, die ich nach und nach kennenlernen möchte“, schwärmt die 30-Jährige. Sie besuche gelegentlich auch verschiedene Tatorte, was ihr dabei helfe, die Örtlichkeiten einzuschätzen.

Gibt es einen Austausch unter den Staatsanwälten vor Ort?

Eva Becker ist nicht die einzige Staatsanwältin vor Ort. Im Rahmen des Projekts des NRW-Justizministeriums gibt es an mehreren Orten fest installierte Staatsanwälte. Kontakt habe sie vor allem mit dem Kollegen in Jülich. „Das liegt vor allem daran, dass er auch in einem ländlichen Bereich tätig ist. Das ist vergleichbar mit meiner Arbeit am Amtsgericht hier in Wipperfürth“, sagt die Staatsanwältin. Der Austausch unter den Kollegen sei wichtig und gut.

Und was sagt die Polizei?

Kriminalkommissar Jan Müller vom Regionalkommissariat an der Polizeiwache Wipperfürth ist über die neue Regelung sehr zufrieden. „Das läuft wirklich sehr gut. Vor allem durch die kurzen Wege sind wir schneller handlungsfähig“, betont der Kriminalbeamte. So könnten etwa Beschlüsse schneller erwirkt werden, etwa für Durchsuchungen oder DNA-Abgleiche. „Wir können uns eben die Wege nach Köln sparen“, sagt Müller. Aber auch für die Angeklagten sei es langfristig gesehen eine große Hilfe, eine fest zuständige Person zu haben. „Die Entwicklung der jugendlichen Straftäter kann so viel besser im Blick behalten werden, als wenn die zuständigen Staatsanwälte immer wieder wechseln würden“, sagt Müller.

STAATSANWALTSCHAFT

AUFGABE Vor Gericht kümmern sich die Staatsanwälte um die Vertretung der Anklage.

LAUFBAHN Zum Staatsanwalt kann nur werden, wer auch zum Richteramt befähigt ist. Dazu muss man ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität mit der ersten Prüfung sowie das Rechtsreferendariat mit der zweiten Staatsprüfung erfolgreich absolvieren.

ABLAUF Ein Staatsanwalt entscheidet nach den polizeilichen Ermittlungen, ob das laufende Verfahren eingestellt, eine Anklage erhoben oder ein Strafbefehl bei Gericht beantragt wird.

