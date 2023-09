Sportangler räuchern 700 Forellen

Viele Besucher ließen sich die Fischspezialität im Stadtpark schmecken.

Hückeswagen. Der Duft aus dem Räucherofen zog am Wochenende durch den Stadtpark und bis zur Friedrichstraße. Hier hatte der Sportanglerverein Hückeswagen seine Tische und Bänke aufgebaut und zum Räucherfest eingeladen. „Frischer kann man den Fisch kaum kriegen“, sagte eine Besucherin, die die zarte, frisch geräucherte Forelle mit Genuss verzehrte. Vereinsvorsitzender Dieter Klewinghaus freute sich, dass nach dreimaligem Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie nun wieder ein Räucherfest stattfinden konnte. „Die Resonanz ist gut und Glück mit dem Wetter haben wir auch“, sagte Klewinghaus.

Etwa die Hälfte der 55 Vereinsmitglieder waren im Einsatz. Für das Räuchern der Forellen waren hauptsächlich Dietmar Witte und Frank Otto verantwortlich. Buchenholzspäne verliehen den Fischen ein leckeres Aroma. „Wir passen nur auf, dass sie nicht verbrennen“, sagte Frank Otto. 700 Stück hatte der Verein für das Räucherfest vorbereitet. „Zunächst wird der Fisch 24 Stunden in Salzlauge eingelegt, dann im Ofen getrocknet und anschließend geräuchert“, verriet Frank Otto das nicht ganz so geheime Rezept.

Der Stadtparkteich und ein Teil der Wupper zählen zum Vereinsgewässer. Im Teich wird hauptsächlich nach Forellen, Barschen, Karpfen und Weißfischen geangelt.

Der gute Zusammenhalt im Verein gefällt Vorstandsmitglied Jürgen Reinshagen besonders am Sportanglerverein Hückeswagen. Zu den monatlichen Stammtisch-Treffen kommt er extra aus -Ronsdorf. „Ich fühle mich hier sehr wohl und wir haben schon viele schöne Zeiten miteinander verbracht“, betont der 74-Jährige. Am Samstag, 21. Oktober, wird die Saison mit dem Abangeln am Stadtparkteich beendet. heka