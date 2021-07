Sponsoren sollen „Cat Ballou“ holen

Schützenfest

+ © Archivfoto: Ostermann Frontmann Oliver Niesen von „Cat Ballou“. © Archivfoto: Ostermann

Show zum Auftakt des Schützenfestes soll keinen Eintritt kosten.

Sie sind noch eine junge Band, doch längst Kult in Köln und Umgebung – „Cat Ballou“ aus Bergisch Gladbach. Zum Auftakt des Schützenfestes am 21. Juli sollen die vier Musiker im Festzelt auftreten. Dafür werden Sponsoren gesucht.

Die Veranstaltungsagentur „HEvent“ aus Hückeswagen und Hamburg will die Band als Höhepunkt der zweiten Auflage von „Pimp your Show“ holen. Unter dem Motto „Drink, pimp, Show“ kamen vergangenes Jahr 600 Zuschauer zur Party ins Schützenzelt. „Es ging darum, durch die Anzeige der Drinks und Getränke-Highscores verschiedene Künstler auf der Bühne zu erleben“, berichtet Veranstalter Joscha Heinrich.

Mit 4000 Euro von Sponsoren und 2000 Euro aus eigener Kasse wurde die Veranstaltung finanziert. Im Juli möchte das Team um Heinrich, Sascha Bieg und Florian Schäfer neue Künstler in die Schloss-Stadt bringen. Das Problem: Noch fehlt es an Sponsoren. „Seit Monaten haben wir Unternehmen aus der Region kontaktiert, bislang gab es leider keinerlei Reaktionen“, berichtet der Hückeswagener Heinrich. Da der Eintritt aber wieder frei sein soll, sei das Projekt auf Sponsoren angewiesen. „Denkbar wären Sponsoren für die Namensgebung des Zelts, der Bühne oder der Tresen.“

Kontakt: Wer die Veranstaltung „Pimp your Show“ unterstützen möchte, kann sich mit Heinrich in Verbindung setzen unter Tel.: (0177) 2 43 54 33 oder per E-Mail an info@hevent-events.de. rue/büba