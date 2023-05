Spiel, Satz und Sieg für den TC Hückeswagen

Die beiden Tennisvereine TC Blau-Rot und HTC 73 beschlossen am Dienstagabend ihre Fusion.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Um 18.48 Uhr brandete am Dienstagabend im Kultur-Haus Applaus der mehr als 50 Anwesenden auf. Grund: In diesem Moment endete eine elf Jahre andauernde Diskussion unter den Mitgliedern beider Hückeswagener Tennisvereine. Die 28 Mitglieder des TC Blau-Rot und 24 des HTC 73 hatten sich soeben einstimmig für eine Verschmelzung beider Klubs zu einem entschieden.

Im Anschluss stimmten sie noch über die künftige Satzung und den neuen Vereinsnamen ab. Noch aber bleibt es bei zwei unterschiedlichen Vereinen, wie der Wipperfürther Notar Dr. Thiemo Soester klarstellte: „Die Verschmelzung der Vereine wird erst wirksam beim Eintrag ins Vereinsregister.“ Das könne sechs bis acht Wochen dauern. Zuvor muss aber noch der Termin für die notarielle Beurkundung gefunden werden.

Im März 2012 war der Begriff „Fusion“ erstmals gefallen

Erstmals war der Begriff „Fusion“ im März 2012 auf der Jahresversammlung des HTC gefallen, nachdem zwei Monate zuvor der TC 03 Hückeswagen, der die damals noch vorhandene Tennishalle an der Kölner Straße betrieb, Insolvenz angemeldet hatte. Seither war ein möglicher Zusammenschluss der beiden Klubs immer wieder ein Thema.

In den vergangenen Jahren nahm die Diskussion an Fahrt auf, und die Vorstände beider Vereine setzten sich zusammen und dabei mehr und mehr mit einer möglichen Verschmelzung auseinander. Für Dienstagabend hatten die Vorstände von Blau-Rot und HTC ihre Mitglieder ins Kultur-Haus Zach eingeladen, um über die Verschmelzung abzustimmen. Zu Beginn zogen beide Klubs in insgesamt 20 Minuten ihre jeweilige Jahresversammlung durch. Vorgestellt wurden lediglich die Kassenberichte, anschließend wurden die Vorstände entlastet.

Jörg Ehrkamp, Vorsitzender des TC Blau-Rot, berichtete über die mehrjährigen Vorbereitungen für die Verschmelzung, an denen nicht nur die Vorstände, sondern auch eine Mitarbeiterin des Landessportbunds und die Hückeswagener Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Silvia Liebig-Preuten beteiligt waren. „In den vergangenen Wochen hat zudem der Notar an den vertraglichen Dingen mitgewirkt“, sagte Ehrkamp. Sein Amtskollege vom HTC 73 verwies auf ein Gutachten für das Grundstück seines Klubs an der Kölner Straße und dessen Folge: „Aus steuerlichen Gründen verschmilzt der HTC im TC Blau-Rot“, erläuterte Dirk Karthaus. Allerdings wird der künftige Verein, der aktuell 201 Mitglieder hätte, darunter 72 Jugendliche, einen neuen Namen tragen. Die Mitglieder hatten die Auswahl unter drei Vorschlägen, wobei sich am Ende eine große Mehrheit für TC Hückeswagen (TCH) entschied: 26 der 28 Blau-Rot- und 20 der zu diesem Zeitpunkt noch 23 HTC-Mitglieder hoben ihre Karten für diesen Namen. Für die Tennisfreunde Hückeswagen votierten drei, für die Tennis-Gemeinschaft Hückeswagen sogar nur einer.

Auch wurde der künftige Vorstand gewählt, der die Geschäfte übernimmt, sobald der TCH rechtlich ein Verein geworden ist. Er besteht aus Jörg Ehrkamp (Vorsitzender), Dirk Karthaus (2. Vorsitzender), Matthias Heil (Kassenwart), Ute Kremer (Schriftführerin), Klaus Hegering, Jens Breidenbach (Sportwarte), Rebekka Fey (Jugendwartin), Peter Eichler und Thomas Heckmann (technischen Warte).

Im Gespräch erläuterte Karthaus die Hintergründe der Fusion: „Die Mitgliederzahl in beiden Vereinen geht zurück, ebenso die Motivation, sich an Festen zu beteiligen. Durch die Zusammenlegung erhoffen wir uns Synergien.“ Letztlich konnten sich die Mitglieder mit einer Fusion wohl auch deshalb anfreunden, weil feststand, dass keines der beiden Klubgelände aufgegeben werden soll, sondern beide Teil des neuen Vereins sein werden.

Ehrkamp zog ein positives Resümee: „Wir haben hier was ganz Tolles für den Tennissport geschafft.“ Beide Vereine seien über ihre Schatten gesprungen und nun Vorreiter für andere Vereine.

Hintergrund

TC Blau-Rot: Der Tennisverein wurde im Juni 1948 von Klaus Wiehager, Rolf Jünker und Franz Schnabel gegründet, nachdem sie zuvor durch die Stadt gezogen waren und das Startkapital gesammelt hatten.

Die Gründungsversammlung fand am 20. Oktober 1948 im Haus Hartmann an der Schnabelsmühle statt.

Umgehend wurde der erste Tennisplatz in Eigenarbeit an der Schnabelsmühle gebaut; das Eröffnungsspiel bestritten 1949 Erich

Schnabel und Felix Kriegeskotte.

HTC 73: Am 30. Januar 1973 gründeten insgesamt 13 Tennisfreunde den zweiten Hückeswagener Tennisverein. Ende 1975 hatte er schon zwei Tennisplätze und immerhin schon 150 Mitglieder vorzuweisen. Mitte der 1980er Jahre wurde dann das Clubhaus an der Kölner Straße mit erheblichen Eigenleistungen der Mitglieder gebaut.