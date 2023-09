Sperrungen in der City zum Altstadtfest

Am 9. und 10. September steht das 46. Altstadtfest an. Bereits ab Donnerstag muss mit Sperrungen gerechnet werden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es könnte das Fest der Feste werden, denn die Meteorologen sagen für das Altstadtfest-Wochenende Werte von bis zu 30 Grad und Sonnenschein voraus. Mit Regen, wie schon so oft am zweiten September-Wochenende, ist selbst in homöopathischen Dosen nicht zu rechnen. Es ist die 46. Auflage des Traditionsfestes. Wäre es in 2020 und 2021 wegen Corona nicht ausgefallen, wäre es schon die 48.

„Auch in diesem Jahr sind wieder viele Trödler dabei“, berichtet Torsten Kemper von der Stadtverwaltung. „Das bedeutet auch, dass die Straßen der Altstadt für den Aufbau der Stände in Beschlag genommen werden.“ Deswegen seien ab Freitag, 8. September, 16 Uhr, bis Montag, 11. September, 22 Uhr, einige der Straßen im Festbereich für den Verkehr gesperrt: Schlosshof, Zufahrt zum Schloss, Marktberg, Bongardstraße, Islandstraße und Waidmarktstraße.

Parken ist im Festbereich nicht möglich

„Wie in den vergangenen Jahren stehen wieder viele Stände auf der Bahnhofstraße“, berichtet Kemper. Daher werde die Sperrung im Bereich vor den Hausnummern 2 bis 30 nach dem Wochenmarkt am Donnerstag nicht wieder aufgehoben. Die Bahnhofstraße bleibt somit vom frühen Donnerstagmorgen bis Montag gesperrt. Während dieser Zeit ist im gesamten Festbereich das Parken grundsätzlich nicht möglich, ausgenommen sind nur Privatparkplätze.

Wie seit Jahren üblich, wird die Einbahnstraßenregelung der Weierbachstraße umgedreht. Das bedeutet, dass ab Freitag, 8 Uhr, nicht mehr von der Goethe- in die Weierbachstraße gefahren werden kann, sondern von der Kölner Straße aus. „Zudem wird die Einbahnstraße um Teile der Kölner Straße, des Schmittwegs und der Goethestraße bis Hausnummer 40 verlängert“, schreibt Kemper. Diese Einbahnstraßenregelung bleibt bis Montag, 9 Uhr, bestehen. Um die Zufahrten und Rettungswege freizuhalten, sind ab Freitag, 16 Uhr, zusätzlich zum Festbereich auch die Kölner Straße ab Nr. 3 (Gaststätte „Kö 3“) sowie die Friedrichstraße bis zur Kreuzung Bach-/ Heiden-/Lindenbergstraße gesperrt. „Nach Ende des jeweiligen Festtags wird diese Sperrung aber bis zum nächsten Morgen wieder aufgehoben“, sagt Kemper.

Mit Blick auf die Sicherheit werden an mehreren Stellen wieder Fluchtwege ausgewiesen, so etwa an der Islandstraße im Bereich des Modehauses Sessinghaus und der Marktstraße nahe der Pauluskirche. Entweder sind die Hinweise auf Schildern zu sehen oder aber auf Bannern, die über die Straße gespannt werden. Alle Hinweise samt der Pfeile, die in die Richtung des Fluchtwegs weisen, sind von überall gut zu erkennen.

Frei bleiben wird einmal mehr die Mauer zum Rosengarten hin im Bereich Pauluskirche/Schlosshof, wo keine Stände aufgebaut werden dürfen. Falls eine Massenpanik am Schloss ausbrechen sollte, ist somit ein breiterer Fluchtweg vorhanden. Auch das gehört seit einigen Jahren zum Sicherheitskonzept der Stadt.

„Die Stände im Festbereich sind allesamt vergeben“, berichtet Monika Zöller vom Organisationsteam. Gut 130 werden aufgebaut, davon sind mehr als 70 von privaten Trödlern. „Bei der Verteilung der Stände wurde wieder darauf geachtet, dass es eine gute Mischung aus Trödel, traditionellen Ständen der Vereine und Imbissständen gibt“, versichert sie.

Bürgermeister Dietmar Persian lädt alle Hückeswagener und viele Gäste in die Schloss-Stadt ein: „Das Altstadtfest war schon immer eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Es wird viele bekannte Stände auf dem Altstadtfest geben, aber auch ein paar Neue.“ Traditionell werde er zur Eröffnung wieder ein Fass Freibier spendieren. Das wird gegen 13.30 Uhr, wenn die Vereine vom Wilhelmplatz zum Schloss gezogen sind, an der Bühne dort angeschlagen. „Ich hoffe, dass viele Gäste bei hoffentlich schönem Wetter zum Feiern kommen“, betont er.

Trotz der zahlreichen Teilnehmer ist aber auch in diesem Jahr wieder Platz für Kindertrödel auf dem Altstadtfest. Wenn der Nachwuchs also unter Taschengeldmangel leide und die Schranktüren im Kinderzimmer nicht mehr zugingen, sei das die ideale Lösung, meint Monika Zöller. Wie immer ist der Kindertrödel kostenfrei und ohne Anmeldung. Größere Standaufbauten wie Tapeziertische sind dabei aber nicht zulässig, eine Decke sollte ausreichen.

+ Vom Denkmal zum Model – der Bronze-Weber an der Ecke Island- / Waidmarktstraße hat vielfältige „Talente“. © Jürgen Moll (Archiv)

Hintergrund

Goethetal: Wie in Vorjahren auch sind im Festbereich nur angemeldete Trödelstände zugelassen, zudem wird es im Goethetal keinen Trödelmarkt geben. Der Parkplatz an der Goethestraße kann daher während des Festes normal von Autofahrern genutzt werden.

Kinder: Für Kinder besteht weiterhin die Möglichkeit des freien Trödels ohne Voranmeldung. „Sie können am Samstag ab 6 Uhr mit ihrer Trödeldecke zum Wilhelmplatz kommen, wo sie von Mitarbeitern der Stadt zu einem freien Platz gewiesen werden“, berichtet Torsten Kemper. Auf dem Festgelände werden die Plätze mit „KD“ für Kinderdecke eingezeichnet sein.