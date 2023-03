SPD will Stadterneuerung mitgestalten

Mitglieder wählen Detlef Schulz erneut einstimmig zum Vorsitzenden.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Am Montag präsentieren die Gutachter in einer Sondersitzung des Rates die mit Spannung erwartete Machbarkeitsstudie zum Hallenbad. Schon jetzt zeichnet sich bei den politisch Verantwortlichen so etwas wie eine große Koalition pro Bad ab – obwohl auch die Kommunalpolitiker das Ergebnis der Studie noch nicht kennen: Die CDU hatte bei ihrer Hauptversammlung klargestellt, dass sie das Bad für unverzichtbar hält, Mittwochabend folgte dem die SPD bei ihrer Mitgliederversammlung.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Jürgen Becker, betonte: „Wir alle wollen das Hallenbad haben. Bei allen großen Investitionen muss das Priorität haben.“ Becker ging noch weiter: Die SPD wolle nicht nur die „kleine Lösung“ für das Bad, die von den Gutachtern als eine von drei Varianten untersucht wurde. „Wir würden das Bad gerne in der Größe und Qualität wieder haben, die es hatte, bevor es zum Sanierungsfall wurde“, betonte der Fraktionschef. Das Bad gehöre zu den wenigen Dingen, die die Stadt für ihre Bewohner attraktiv machen und sei unverzichtbar.

Eine „große Koalition“ im Stadtrat zeichnet sich auch ab mit Blick auf die millionenschweren Investitionsprojekte, die sich aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ergeben. Becker: „Aus dem ISEK ergeben sich für Hückeswagen ganz große und auch einmalige Chancen, mit hohen Fördersummen eine richtig schöne Altstadt zu entwickeln und wieder mehr Leben in die gesamte Innenstadt zu bringen.“ Davon würden letztlich auch der örtliche Einzelhandel und die Gastronomie profitieren.

Auch Detlef Schulz, seit dem vorigen Jahr Vorsitzender der SPD, griff das Thema in seinem Bericht auf: „Es wird sehr viel Geld kosten, die Stadt so zu entwickeln, dass sie umfassend attraktiv ist.“ Die SPD sei entschlossen, den weiteren Prozess der Stadterneuerung aktiv mitzugestalten.

SPD will verstärkt um mittelalte Mitglieder werben

Detlef Schulz wurde im Amt an der Spitze einstimmig bestätigt, ebenso seine Stellvertreter Regine Gembler und Martin Meine. Kassierer bleibt Hans-Jürgen Neuenfeldt, Schriftführerin Heike Fink. Neubesetzungen ergaben sich bei den Beisitzern, da Johannes Meier-Frankenfeld und Oliver Hecker nicht mehr zur Wahl antraten. Als Beisitzer gehören dem Vorstand an: Norbert Heider, Hannah Ligges, Stefan Mallwitz, Ben Neuenfeldt und Elke Petersen.

Mit Ligges und Neuenfeldt (17) hat sich der Vorstand verjüngt. Das wünscht sich Schulz auch für die gesamte Partei: Zwar habe die SPD wieder eine Arbeitsgemeinschaft von Jungsozialisten, es fehle aber an aktiven Mitgliedern im Alter zwischen Mitte 30 und Ende 50. 63 Prozent der Genossen sind 60 plus, bestätigte Neuenfeldt. Der Vorstand will verstärkt um Mitglieder mittleren Alters werben – auch schon mit Blick auf die nächste Kommunalwahl 2025. Schulz: „Dann werden die Weichen neu gestellt, weil Dietmar Persian nicht mehr antreten wird.“