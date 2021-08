Spazieren auf den Spuren einer Kuh

Wandern

+ © Sven Schlickowey Michael Wittschier lebt seit den 1980er Jahren in Wipperfürth. © Sven Schlickowey

Der Wipperfürther Michael Wittschier hat ein Buch mit Motiv-Wanderwegen in der Region veröffentlicht. Es ist in seiner Art einmalig.

Von Sven Schlickowey

Zwischen Ledder und Dhünn liegt eine Kuh. Und die kann man wandern. Rund 12,5 Kilometer lang ist der Wanderweg, der – mit ein wenig Fantasie und aus der Luft betrachtet – aussieht wie der Kopf einer Kuh. Und damit zu einer Gruppe von sogenannten Motiv-Wanderwegen in der Region gehört. Ge- und nicht erfunden, wie er betont, hat die Michael Wittschier, der nun das Buch „Der Figur auf der Spur“ veröffentlicht hat. Und das ist in seiner Art bisher einmalig.

14 verschiedene Wanderwege in Rhein- und Oberberg beinhaltet das Buch, die mal wie ein Clown (bei Dabringhausen), mal wie der Weihnachtsmann (in Kürten) oder auch wie ein Hund oder ein Schmetterling aussehen.

+ So sieht das Buchcover aus. © Sven Schlickowey

„Damit bekommt das Wandern einen zusätzlichen ästhetischen Aspekt“, sagt der pensionierte Lehrer Michael Wittschier, der nicht nur selber viel wandert, sondern sich auch als Maler und Autor von philosophischen Fachbüchern einen Namen gemacht hat.

Für ihn als erfahrener Wanderer seien die Motiv-Wanderwege vor allem eine Möglichkeit, die Region neu zu entdecken und Bekanntes neu zu kombinieren, sagt Wittschier: „Damit bekommt der Weg eine ganz neue Bedeutung, ein neues Gefühl.“ Sein Verlag hingegen erkannte ein weiteres Potenzial: „Die Lektorin hat sofort gesagt, dass das ein Familien-Wanderbuch ist“, berichtet Michael Wittschier. Eine Idee, mit der sich der Wipperfürther inzwischen sehr gut anfreunden kann. „Eine Figur nachzuwandern, hilft den Kindern bei der Orientierung. Vor allem wenn sie die Himmelsrichtungen noch nicht kennen. Und es gibt einen immensen zusätzlichen Motivationsfaktor.“

Mehr als 180 Bilder haben es in das Buch geschafft

Und so hat Wittschier sein Buch dann auch der neuen Zielgruppe angepasst. Zusätzliche Tipps fürs Wandern mit Kindern und Informationen zur Strecke, zu Einkehrmöglichkeiten und zum jeweiligen Motiv hat er genauso zusammengetragen wie kleine Rätsel und Suchspiele, die helfen sollen, die Zeit unterwegs zu vertreiben. So gibt es unter anderem zu jeden Weg sechs Fotos mit Motiven, die es unterwegs zu entdecken gilt. Um die Bilder fürs Buch zu machen, mehr als 180 wurden am Ende dafür ausgewählt, sei er jeden Weg mehrfach mit Kindern von Bekannten abgegangen, sagt Wittschier: „Langweilig ist denen dabei nie geworden.“

ZUR PERSON INFO Michael Wittschier war bis 2017 Lehrer für Deutsch und Philosophie am Wipperfürther EvB-Gymnasium, von 2004 bis 2017 auch Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Engelskirchen und zwischen 2005 und 2014 Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln. Der gebürtige Kölner lebt seit den 1980er Jahren in Wipperfürth.

Wohl auch, weil alle Wege fast ausschließlich über ausgewiesene Wanderwege und damit durch die Natur führen. Der Versuchung, um ein Motiv hinzubekommen, die Strecke entlang einer Straße zu führen, hat Wittschier widerstanden. Stattdessen hat er darauf geachtet, dass fast alle Wege mögliche Abkürzungen enthalten – falls die Kinder doch einmal die Lust verlässt.

Die erste Idee zu den Motiv-Wanderwegen kam Michael Wittschier vor rund drei Jahren, als er eine Wanderkarte in einem Schaukasten in Wipperfürth-Wipperfeld betrachtete. „Die hatten sich vorher vermutlich schon viele andere angeschaut“, sagt er. Doch er erkannte in der Streckenführung die beiden Flügel eines Schmetterlings. „Erst dachte ich, das sei solitär.“ Aber dann entdeckte er immer mehr Motive auf Wanderkarten. Fast 20 sind es bis heute im Bergischen Land.

Dabei ist das Konzept, durch die eigene Bewegung Bilder auf Landkarten oder Stadtpläne zu zeichnen, zum Beispiel per GPS-Tracker, nicht neu. Auf Internetseiten wie strava.art finden sich unzählige Beispiele, wie vor allem Radfahrer auf diese Art Gesichter, Tiere oder andere Motive „gemalt“ haben. Das allerdings, sagt Michael Wittschier, seien Kreationen. Während er seine Motiv-Wanderwege so vorgefunden habe.

„Wenn man einmal auf der Spur ist, entdeckt man immer mehr“, sagt Wittschier, der sich rein vorsorglich auch schon mal auf Wanderkarten aus der Eifel umgeschaut hat – und dort ebenfalls fündig geworden ist. „Für ein mögliches zweites Buch wäre ich gewappnet.“