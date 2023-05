Spatenstich für Karthausen am Montag

In der nächsten Woche werden die Arbeiten für die neue Radevormwalder Siedlung offiziell beginnen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Dass sich auf dem Gelände des künftigen Baugebietes Karthausen einiges tut, können Bürger seit Tagen bemerken. Zufahrten führen auf das Feld, und ein Schild verkündet, das hier „45 exklusive und hochenergetische Wohnungen“ entstehen.

Die Stadtverwaltung kündigte an, dass am Montag um 11 Uhr bei einer Feierstunde vor Ort der offizielle Spatenstich für die neue Siedlung getan werden soll. Damit sind jahrelange politische Diskussionen und Vorbereitungen vorerst am Ziel, auch wenn das manchen Ratsfraktionen und auch mehreren Anwohnern wenig Freude machen wird. Um so größere Hoffnungen setzen die Stadt und die unterstützenden Fraktionen in das Vorhaben – es soll dafür sorgen, dass der Trend zur sinkenden Einwohnerzahl und der Überalterung der Rader Bevölkerung gestoppt wird.

Es werden eine Schotterstraße und eine Wasserleitung angelegt

Es ist eine Momentaufnahme, was derzeit auf dem Gelände zu sehen ist. „Die eigentliche Bauzufahrt wird noch angelegt“, erläutert Ulrich Dippel, der Leiter des Tiefbauamtes. Die erste Zufahrt, nahe der Einmündung der L 81 in die B 229, gehört zu dem privaten Bauvorhaben, welches das Radevormwalder Unternehmen Zavagno auf seinem Schild ankündigt. Ein Stück weiter in Richtung Honsberg stehen die Geräte der Stadt bereit, um das Baugebiet einzurichten und vorzubereiten, wie der Amtsleiter erklärt: „Es wird eine Schotterstraße angelegt.“ „Baucontainer werden aufgestellt. Außerdem legen wir eine provisorische Wasserleitung, die für die Bautrupps benötigt wird.“ Bis die ersten Häuser stehen, wird es dauern, denn zunächst macht sich die Stadt daran, die Kanalisation und die Leitungen für die Energieversorgung für das neue Karthausen zu legen. „Das spätere Straßennetz wird ebenfalls schon angelegt, in Form von Baustraßen.“

+ Ein Bauherr kündigt die Errichtung von 45 Wohnungen an. © Stefan Gilsbach

Natürlich werden Anwohner und Verkehrsteilnehmer die Arbeiten zu spüren bekommen. „Es wird sicher einen verstärkten Baustellenverkehr geben“, erklärt der Tiefbauamtsleiter. „Außerdem wird die L 81 für einige Zeit gesperrt werden müssen, weil es nötig ist, auch in diesem Bereich Kanäle zu verlegen.“ Erst wenn die Stadt die Infrastruktur vorbereitet hat, werden die Bauherren mit den eigentlichen Hochbauarbeiten zum Zuge kommen. „Die ersten Genehmigungen gehen bereits in dieser Woche raus“, erklärt Burkhard Klein, Leiter der Ämter für Stadtplanung und Bauaufsicht. Die Nachfrage für die Vermarktung der Parzellen war von Anfang an hoch, auch wenn seither manche Interessenten ihre Bewerbung zurückgezogen haben – die Baukosten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Drei Bauabschnitte sind auf der Fläche am westlichen Ortseingang von Rade angedacht. Der erste wird nun umgesetzt, auch der zweite Abschnitt wird wahrscheinlich verwirklicht. Ob auch der dritte realisiert wird, das wird von den Rahmenbedingungen in der Zukunft abhängen. Kritisch betrachten vor allem Naturschützer die Versiegelung des großen Areals. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark wiederum tadelte jüngst die Stadt, weil in einigen Bereichen die Grundstücksparzellen vergrößert worden waren. Sein Vorwurf: Es entstehe wieder einmal eine Siedlung, in der nur Wohlhabende sich den Traum vom Haus im Grünen erfüllen könnten. Fachbereichsleiter Klein hatte dagegen darauf verwiesen, dass die Bewerber sich große Grundstücke wünschten.

Hintergrund

Webseite: Die Stadt hat eine Seite mit Informationen rund um das Baugebiet online gestellt: wohngebiet-

karthausen.de.

Fläche: Der erste Bauabschnitt hat eine Fläche von rund 4,7 Hektar. Er liegt im Winkel der Bundesstraße 229 und der Landesstraße 81.